https://ria.ru/20201025/shtraf-1581444283.html

Власти оценили штрафы москвичам за непредоставление теста на COVID-19

Более 1,7 миллиона рублей выплатили москвичи за непредоставление теста на коронавирус после возврата из-за границы, сообщает управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T14:20

2020-10-25T14:20

2020-10-25T14:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Более 1,7 миллиона рублей выплатили москвичи за непредоставление теста на коронавирус после возврата из-за границы, сообщает управление <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье.Непредоставление результата теста на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) является административным правонарушением и предусматривает штраф до 40 тысяч рублей. А если нарушение повлечет вред здоровью других людей, размер штрафа может составлять от 150 тысяч до 300 тысяч рублей."Административные материалы в отношении 1095 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных судами, 133 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 миллион 789 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Как рассказали в пресс-службе, 2% граждан, возвращающихся с отдыха за границей, не вносят результаты тестирования на ЕПГУ в течение трех дней.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/maska-1581160051.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва