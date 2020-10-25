https://ria.ru/20201025/shtraf-1581444283.html
Власти оценили штрафы москвичам за непредоставление теста на COVID-19
Более 1,7 миллиона рублей выплатили москвичи за непредоставление теста на коронавирус после возврата из-за границы, сообщает управление Роспотребнадзора по... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T14:20
2020-10-25T14:20
2020-10-25T14:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733471_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ddd185354ada3c864f7f6ea0d2bc231e.jpg
<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Более 1,7 миллиона рублей выплатили москвичи за непредоставление теста на коронавирус после возврата из-за границы, сообщает управление <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье.Непредоставление результата теста на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) является административным правонарушением и предусматривает штраф до 40 тысяч рублей. А если нарушение повлечет вред здоровью других людей, размер штрафа может составлять от 150 тысяч до 300 тысяч рублей."Административные материалы в отношении 1095 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных судами, 133 гражданам присуждены штрафы на сумму 1 миллион 789 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Как рассказали в пресс-службе, 2% граждан, возвращающихся с отдыха за границей, не вносят результаты тестирования на ЕПГУ в течение трех дней.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201023/maska-1581160051.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733471_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_24466622b7fa3ee2d581c35dc45db49b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва