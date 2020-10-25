https://ria.ru/20201025/shklyarov-1581408175.html

В Госдепе рассказали о разговоре Помпео с Лукашенко

Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко призвал немедленно отпустить гражданина США Виталия Шклярова и позволить РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T02:34

2020-10-25T02:34

2020-10-25T07:19

майк помпео

александр лукашенко

белоруссия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:3074:1730_1400x0_80_0_0_19b3368e40a2b84270b2d825a4ceb2c6.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> в разговоре с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> призвал немедленно отпустить гражданина США Виталия Шклярова и позволить ему покинуть республику, рассказал РИА Новости представитель госдепартамента.О телефонном разговоре Помпео и Лукашенко стало известно ранее в субботу. Сообщалось, что белорусский лидер в ходе беседы назвал Россию главным союзником республики и особо отметил поддержку, которую Москва сейчас оказывает Минску.В Госдепе подтвердили РИА Новости факт разговора Лукашенко с Помпео. Шкляров, по информации Российской ассоциации по связям с общественностью, известен участием в избирательных кампаниях за рубежом, включая работу на штабы канцлера Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a>, экс-президента США <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a> и бывшего кандидата в президенты США <a href="http://ria.ru/person_Berni_Sanders/" target="_blank" data-auto="true">Берни Сандерса</a>. В России Шкляров сотрудничал преимущественно с оппозиционными политиками. Политтехнолога задержали 29 июля в <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a>, где проживает его мать, он проходит обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Ему вменяют организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. На текущей неделе адвокат Шклярова Антон Гашинский сообщал, что его подзащитному изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.По данным СМИ, Шкляров в последнее время проживал в США, его супруга является американской гражданкой.

https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581377076.html

Алёна Александрова Гражданин США Виталий Шкляров вмешивался в демократические выборы за пределами США. В США за вмешательство в выборы иностранца могут посадить в тюрьму на много десятков лет. Надеюсь, этот гражданин США за вредительство получит аналогичное наказание. 121

Эдик Камушкин Вот и проживал бы дальше в США. А не поддерживал оппозицию везде где только мог. Надеюсь его посадят. 118

112

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире