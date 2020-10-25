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https://ria.ru/20201025/shklyarov-1581408175.html
В Госдепе рассказали о разговоре Помпео с Лукашенко
Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко призвал немедленно отпустить гражданина США Виталия Шклярова и позволить РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T02:34
2020-10-25T07:19
майк помпео
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> в разговоре с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> призвал немедленно отпустить гражданина США Виталия Шклярова и позволить ему покинуть республику, рассказал РИА Новости представитель госдепартамента.О телефонном разговоре Помпео и Лукашенко стало известно ранее в субботу. Сообщалось, что белорусский лидер в ходе беседы назвал Россию главным союзником республики и особо отметил поддержку, которую Москва сейчас оказывает Минску.В Госдепе подтвердили РИА Новости факт разговора Лукашенко с Помпео. Шкляров, по информации Российской ассоциации по связям с общественностью, известен участием в избирательных кампаниях за рубежом, включая работу на штабы канцлера Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангелы Меркель</a>, экс-президента США <a href="http://ria.ru/person_Barak_Obama/" target="_blank" data-auto="true">Барака Обамы</a> и бывшего кандидата в президенты США <a href="http://ria.ru/person_Berni_Sanders/" target="_blank" data-auto="true">Берни Сандерса</a>. В России Шкляров сотрудничал преимущественно с оппозиционными политиками. Политтехнолога задержали 29 июля в <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a>, где проживает его мать, он проходит обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Ему вменяют организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. На текущей неделе адвокат Шклярова Антон Гашинский сообщал, что его подзащитному изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.По данным СМИ, Шкляров в последнее время проживал в США, его супруга является американской гражданкой.
https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581377076.html
Гражданин США Виталий Шкляров вмешивался в демократические выборы за пределами США. В США за вмешательство в выборы иностранца могут посадить в тюрьму на много десятков лет. Надеюсь, этот гражданин США за вредительство получит аналогичное наказание.
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Вот и проживал бы дальше в США. А не поддерживал оппозицию везде где только мог. Надеюсь его посадят.
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белоруссия
сша
РИА Новости
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майк помпео, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

В Госдепе рассказали о разговоре Помпео с Лукашенко

02:34 25.10.2020 (обновлено: 07:19 25.10.2020)
 
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко призвал немедленно отпустить гражданина США Виталия Шклярова и позволить ему покинуть республику, рассказал РИА Новости представитель госдепартамента.
О телефонном разговоре Помпео и Лукашенко стало известно ранее в субботу. Сообщалось, что белорусский лидер в ходе беседы назвал Россию главным союзником республики и особо отметил поддержку, которую Москва сейчас оказывает Минску.
В Госдепе подтвердили РИА Новости факт разговора Лукашенко с Помпео.

"Госсекретарь призвал к полному освобождению и немедленному отъезду из Белоруссии ошибочно задержанного гражданина США Виталия Шклярова и подтвердил поддержку со стороны США демократических устремлений народа Белоруссии", - сказал собеседник агентства.

Шкляров, по информации Российской ассоциации по связям с общественностью, известен участием в избирательных кампаниях за рубежом, включая работу на штабы канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента США Барака Обамы и бывшего кандидата в президенты США Берни Сандерса. В России Шкляров сотрудничал преимущественно с оппозиционными политиками.
Политтехнолога задержали 29 июля в Гомеле, где проживает его мать, он проходит обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Ему вменяют организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. На текущей неделе адвокат Шклярова Антон Гашинский сообщал, что его подзащитному изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.
По данным СМИ, Шкляров в последнее время проживал в США, его супруга является американской гражданкой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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Майк ПомпеоАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
 
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