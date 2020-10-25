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Перед убийством депутата Петрова из его дома похитили сейф
Незадолго до покушения на выборгского бизнесмена и депутата Александра Петрова из его дома выкрали сейф. Об этом сообщает портал 47news. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T20:57
2020-10-25T20:57
выборг
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Незадолго до покушения на выборгского бизнесмена и депутата Александра Петрова из его дома выкрали сейф. Об этом сообщает портал <a href="https://47news.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">47news</a>. Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, это произошло 17 октября. В сейфе находилось около полумиллиона рублей и часы. При этом, как утверждает собеседник портала, в коттедже были и другие ценности, однако их никто не тронул. Также в жилище не было следов поисков и беспорядка. По мнению сотрудников правооохранительных органов, целью воров были какие-то документы, которые могли храниться в сейфе. Кроме того, есть предположение, что кража и похищение взаимосвязаны. Накануне 61-летнего Александра Петрова застрелили в собственном доме в поселке Великий под <a href="http://ria.ru/location_Vyborg/" target="_blank" data-auto="true">Выборгом</a>. Пуля попала ему в грудь. По одной из версий, его мог убить снайпер. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск на месте происшествия.Александр Петров — отец экс-гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова. Бизнесмен был совладельцем ОАО "<a href="http://ria.ru/organization_Vyborgskijj_sudostroitelnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Выборгский судостроительный завод</a>", ЗАО "Выборгская топливная компания" и других предприятий.
https://ria.ru/20201025/petrov-1581415031.html
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выборг
РИА Новости
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выборг, происшествия

Перед убийством депутата Петрова из его дома похитили сейф

20:57 25.10.2020
 
© Фото : 47news.ruАлександр Петров
Александр Петров - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Фото : 47news.ru
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Незадолго до покушения на выборгского бизнесмена и депутата Александра Петрова из его дома выкрали сейф. Об этом сообщает портал 47news.
Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, это произошло 17 октября. В сейфе находилось около полумиллиона рублей и часы. При этом, как утверждает собеседник портала, в коттедже были и другие ценности, однако их никто не тронул. Также в жилище не было следов поисков и беспорядка.
По мнению сотрудников правооохранительных органов, целью воров были какие-то документы, которые могли храниться в сейфе. Кроме того, есть предположение, что кража и похищение взаимосвязаны.
Накануне 61-летнего Александра Петрова застрелили в собственном доме в поселке Великий под Выборгом. Пуля попала ему в грудь. По одной из версий, его мог убить снайпер. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск на месте происшествия.
Кадры с места убийства депутата Александра Петрова в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 08:42
СК опубликовал видео с места убийства депутата Александра Петрова
Александр Петров — отец экс-гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова. Бизнесмен был совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и других предприятий.
 
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