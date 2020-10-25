https://ria.ru/20201025/seyf-1581487102.html

Перед убийством депутата Петрова из его дома похитили сейф

Незадолго до покушения на выборгского бизнесмена и депутата Александра Петрова из его дома выкрали сейф. Об этом сообщает портал 47news. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T20:57

2020-10-25T20:57

2020-10-25T20:57

выборг

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581370801_0:32:608:374_1400x0_80_0_0_9d4edda5b083b2aa0726113e47f0206d.jpg

<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Незадолго до покушения на выборгского бизнесмена и депутата Александра Петрова из его дома выкрали сейф. Об этом сообщает портал <a href="https://47news.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">47news</a>. Как сообщил источник издания в правоохранительных органах, это произошло 17 октября. В сейфе находилось около полумиллиона рублей и часы. При этом, как утверждает собеседник портала, в коттедже были и другие ценности, однако их никто не тронул. Также в жилище не было следов поисков и беспорядка. По мнению сотрудников правооохранительных органов, целью воров были какие-то документы, которые могли храниться в сейфе. Кроме того, есть предположение, что кража и похищение взаимосвязаны. Накануне 61-летнего Александра Петрова застрелили в собственном доме в поселке Великий под <a href="http://ria.ru/location_Vyborg/" target="_blank" data-auto="true">Выборгом</a>. Пуля попала ему в грудь. По одной из версий, его мог убить снайпер. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск на месте происшествия.Александр Петров — отец экс-гонщика "Формулы-1" Виталия Петрова. Бизнесмен был совладельцем ОАО "<a href="http://ria.ru/organization_Vyborgskijj_sudostroitelnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Выборгский судостроительный завод</a>", ЗАО "Выборгская топливная компания" и других предприятий.

https://ria.ru/20201025/petrov-1581415031.html

1

выборг

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборг, происшествия