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Шоубиз
https://ria.ru/20201025/serebro-1581440663.html
Фигура экс-солистки “Серебра” вызвала споры среди поклонников
Бывшая солистка группы "Серебро" Екатерина Кищук разместила на своей странице в Instagram снимок, который поделил ее фанатов на два лагеря. Одни высоко оценили... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T13:36
2020-10-25T13:36
шоубиз
екатерина кищук
знаменитости
звезды
серебро
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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Бывшая солистка группы "<a href="https://ria.ru/organization_Serebro/" target="_blank">Серебро</a>" <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=a7ouQgUs1KCFEbOd2m03qTlQArAXD-urM9jI6oHTVnqHIqqz0HjYCA..&amp;URL=http%3a%2f%2fria.ru%2fperson_ekaterina-kischuk%2f" target="_blank">Екатерина Кищук</a> разместила на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGpLi5lH-HY/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> снимок, который поделил ее фанатов на два лагеря. Одни высоко оценили фигуру девушки, а другие раскритиковали ее за полноту.На снимке исполнительница позирует перед зеркалом в откровенном коротком платье. “Я знаю, вы скучаете”, - написала она. Многие фолловеры похвалили внешний вид звезды:"Катерина, вы шикарная"."Прекрасная дама с шикарной фигурой, не слушай никого"."Катя, ты такая красивая"."Икона"."У нее не лишний вес, а бомбическое тело".Однако нашлись и те, кто обратил внимание на то, что Кищук “поднабрала” и посоветовали ей похудеть. “Ты такая красивая... Но чуть-чуть набрала”, “Потолстела”, “Чего так разнесло?”, “Тортики ешь, наверно…”, “Сходи в зал, похудей”, “На массе”, - прокомментировали они.
https://ria.ru/20201025/khadid-1581434477.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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екатерина кищук, знаменитости, звезды, серебро

Фигура экс-солистки “Серебра” вызвала споры среди поклонников

13:36 25.10.2020
 
© Фото : @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkkЕкатерина Кищук
Екатерина Кищук - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Фото : @kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Бывшая солистка группы "Серебро" Екатерина Кищук разместила на своей странице в Instagram снимок, который поделил ее фанатов на два лагеря. Одни высоко оценили фигуру девушки, а другие раскритиковали ее за полноту.На снимке исполнительница позирует перед зеркалом в откровенном коротком платье. “Я знаю, вы скучаете”, - написала она. Многие фолловеры похвалили внешний вид звезды:
"Катерина, вы шикарная".
"Прекрасная дама с шикарной фигурой, не слушай никого".
"Катя, ты такая красивая".
"Икона".
"У нее не лишний вес, а бомбическое тело".
Однако нашлись и те, кто обратил внимание на то, что Кищук “поднабрала” и посоветовали ей похудеть. “Ты такая красивая... Но чуть-чуть набрала”, “Потолстела”, “Чего так разнесло?”, “Тортики ешь, наверно…”, “Сходи в зал, похудей”, “На массе”, - прокомментировали они.
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ШоубизЕкатерина КищукЗнаменитостизвездыСеребро
 
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