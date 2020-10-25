https://ria.ru/20201025/sanctions-1581483905.html

США заявили о проблеме с санкциями против России

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пожаловался на слишком большое количество санкций против России, из-за которых почти не... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T20:27

2020-10-25T20:27

2020-10-25T20:27

россия

роберт о'брайен

китай

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong>Советник президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по национальной безопасности <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a> пожаловался на слишком большое количество санкций против России, из-за которых почти не осталось возможности для введения новых ограничений. По его словам, это касается не только России, но и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>.Он отметил, что в Вашингтоне думают о санкциях против <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> и других государств, которые якобы могут повлиять на выборы в США.

https://ria.ru/20200818/1575885428.html

Jemma Sss Россия не жалуется, сами сша теперь жалуются 63

Федя Федин кто такой Плутин? 28

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россия

китай

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роберт о'брайен, китай, иран, сша, в мире