https://ria.ru/20201025/sanctions-1581483905.html
США заявили о проблеме с санкциями против России
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пожаловался на слишком большое количество санкций против России, из-за которых почти не... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T20:27
2020-10-25T20:27
2020-10-25T20:27
россия
роберт о'брайен
китай
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong>Советник президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по национальной безопасности <a href="http://ria.ru/person_robert-obrayen/" target="_blank" data-auto="true">Роберт О'Брайен</a> пожаловался на слишком большое количество санкций против России, из-за которых почти не осталось возможности для введения новых ограничений. По его словам, это касается не только России, но и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>.Он отметил, что в Вашингтоне думают о санкциях против <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> и других государств, которые якобы могут повлиять на выборы в США.
https://ria.ru/20200818/1575885428.html
Jemma Sss
Россия не жалуется, сами сша теперь жалуются
63
Федя Федин
кто такой Плутин?
28
54
россия
китай
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роберт о'брайен, китай, иран, сша, в мире