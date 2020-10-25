https://ria.ru/20201025/rubl-1581469147.html

Греф заявил об укреплении рубля до конца года

Если геополитические факторы и ситуация с коронавирусом стабилизируются, то российская валюта может укрепиться до конца года, заявил глава Сбербанка Герман Греф РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T18:09

2020-10-25T18:09

2020-10-25T20:14

курс рубля

сбербанк россии

герман греф

рубль

экономика

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Если геополитические факторы и ситуация с коронавирусом стабилизируются, то российская валюта может укрепиться до конца года, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Герман Греф</a> в фильме Наили Аскер-заде на телеканале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Он добавил, что сейчас курс рубля "фундаментально, <...> сильно недооценен".Как отметил помощник президента России <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Орешкин</a>, курс отечественной валюты плавающий. Он колеблется "как в ту, так и в иную сторону", а после ослабления обычно наступают периоды укрепления."Мы видели это и весной этого года, когда был резкий всплеск курса, — значительную часть потерь рубль потом отыграл. Такой сценарий вероятен и сейчас", — сказал помощник президента.Орешкин пояснил, что на курс влияют и временные факторы, например усиление санкционного давления и общее отношение к риску на мировых рынках.В пятницу национальная валюта обновила месячные максимумы и показала шестой день роста против доллара, который упал до 76,115 рубля (минимум с 22 сентября). Евро первые с 25 сентября опустился до отметки в 90,13 рубля. Как отмечают эксперты, налоговый период октября в России и позитивная конъюнктура рынка гособлигаций компенсирует внешние негативные сигналы для отечественной валюты.

https://ria.ru/20201025/sberezheniya-1581454955.html

https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html

Аты-баты! Шли... Ааааа! Ну да,ну да....33....52....а сейчас семидесяти двум!!! будем радоваться как....ОГО-ГО!!!💪 грубо говоря “Всем бояться” 🙀 Везде ложь во главе угла! 28

Володя Титищев Конечно. Поэтому рубль к зиме укрепится на отметке 1 евро = 100 рублей. То есть стабильность опять наступит. 20

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курс рубля, сбербанк россии, герман греф, рубль, экономика