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https://ria.ru/20201025/rubl-1581469147.html
Греф заявил об укреплении рубля до конца года
Если геополитические факторы и ситуация с коронавирусом стабилизируются, то российская валюта может укрепиться до конца года, заявил глава Сбербанка Герман Греф РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T18:09
2020-10-25T20:14
курс рубля
сбербанк россии
герман греф
рубль
экономика
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Если геополитические факторы и ситуация с коронавирусом стабилизируются, то российская валюта может укрепиться до конца года, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Герман Греф</a> в фильме Наили Аскер-заде на телеканале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Он добавил, что сейчас курс рубля "фундаментально, &lt;...&gt; сильно недооценен".Как отметил помощник президента России <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Орешкин</a>, курс отечественной валюты плавающий. Он колеблется "как в ту, так и в иную сторону", а после ослабления обычно наступают периоды укрепления."Мы видели это и весной этого года, когда был резкий всплеск курса, — значительную часть потерь рубль потом отыграл. Такой сценарий вероятен и сейчас", — сказал помощник президента.Орешкин пояснил, что на курс влияют и временные факторы, например усиление санкционного давления и общее отношение к риску на мировых рынках.В пятницу национальная валюта обновила месячные максимумы и показала шестой день роста против доллара, который упал до 76,115 рубля (минимум с 22 сентября). Евро первые с 25 сентября опустился до отметки в 90,13 рубля. Как отмечают эксперты, налоговый период октября в России и позитивная конъюнктура рынка гособлигаций компенсирует внешние негативные сигналы для отечественной валюты.
https://ria.ru/20201025/sberezheniya-1581454955.html
https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html
Ааааа! Ну да,ну да....33....52....а сейчас семидесяти двум!!! будем радоваться как....ОГО-ГО!!!💪 грубо говоря “Всем бояться” 🙀 Везде ложь во главе угла!
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Конечно. Поэтому рубль к зиме укрепится на отметке 1 евро = 100 рублей. То есть стабильность опять наступит.
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РИА Новости
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курс рубля, сбербанк россии, герман греф, рубль, экономика

Греф заявил об укреплении рубля до конца года

18:09 25.10.2020 (обновлено: 20:14 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт — РИА Новости. Если геополитические факторы и ситуация с коронавирусом стабилизируются, то российская валюта может укрепиться до конца года, заявил глава Сбербанка Герман Греф в фильме Наили Аскер-заде на телеканале "Россия 1".
Он добавил, что сейчас курс рубля "фундаментально, <...> сильно недооценен".
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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Кудрин дал совет хранить небольшие сбережения в рублях
Как отметил помощник президента России Максим Орешкин, курс отечественной валюты плавающий. Он колеблется "как в ту, так и в иную сторону", а после ослабления обычно наступают периоды укрепления.
"Мы видели это и весной этого года, когда был резкий всплеск курса, — значительную часть потерь рубль потом отыграл. Такой сценарий вероятен и сейчас", — сказал помощник президента.
Орешкин пояснил, что на курс влияют и временные факторы, например усиление санкционного давления и общее отношение к риску на мировых рынках.
В пятницу национальная валюта обновила месячные максимумы и показала шестой день роста против доллара, который упал до 76,115 рубля (минимум с 22 сентября). Евро первые с 25 сентября опустился до отметки в 90,13 рубля. Как отмечают эксперты, налоговый период октября в России и позитивная конъюнктура рынка гособлигаций компенсирует внешние негативные сигналы для отечественной валюты.
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курс рубляСбербанк РоссииГерман ГрефРубльЭкономика
 
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