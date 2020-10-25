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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20201025/rogozin-1581496277.html
Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что новая лунная гонка снова приведет к пониманию о необходимости сотрудничества. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T22:43
2020-10-25T22:43
хочу стать космонавтом
луна
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
сша
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Глава "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> считает, что новая лунная гонка снова приведет к пониманию о необходимости сотрудничества."Эта гонка идет до определенного предела, до тех пор, пока мы не начинаем понимать, что она бессмысленна, потому что в любом случае опять наступает критерий единства. Когда кто-то попадает в беду, конечно, мы придем на помощь, мы придем на помощь американцам, я думаю, американцы не откажутся оказать нам помощь. Я думаю, что будущее покорение <a href="http://ria.ru/location_Luna/" target="_blank" data-auto="true">Луны</a> не сможет быть национализировано какой-то одной страной, они не обойдутся без нас", — сказал глава "Роскосмоса" в эфире Первого канала.Результатом луной гонки 1960-1970-х годов стал совместный полет кораблей "Союз" и "Аполлон".В настоящее время <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> реализуют новую программу - "Артемида", предполагающую возвращение американцев на Луну в 2024 году.Россия планирует высадить своего космонавта на Луне в 2030 году.
https://ria.ru/20201024/blackday-1581352427.html
Пусть у Маска арендуют батут.
16
"Когда кто-то попадает в беду, конечно, мы придем на помощь..." Тоже мне Чип и Дейл... Рог и Гозин )) Кого ты спас уже??
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луна
сша
РИА Новости
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луна, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, сша

Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной

22:43 25.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что новая лунная гонка снова приведет к пониманию о необходимости сотрудничества.
"Эта гонка идет до определенного предела, до тех пор, пока мы не начинаем понимать, что она бессмысленна, потому что в любом случае опять наступает критерий единства. Когда кто-то попадает в беду, конечно, мы придем на помощь, мы придем на помощь американцам, я думаю, американцы не откажутся оказать нам помощь. Я думаю, что будущее покорение Луны не сможет быть национализировано какой-то одной страной, они не обойдутся без нас", — сказал глава "Роскосмоса" в эфире Первого канала.
Результатом луной гонки 1960-1970-х годов стал совместный полет кораблей "Союз" и "Аполлон".
В настоящее время США реализуют новую программу - "Артемида", предполагающую возвращение американцев на Луну в 2024 году.
Россия планирует высадить своего космонавта на Луне в 2030 году.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин выступает на встрече глав космических ведомств стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 17:19РИА Наука
Рогозин рассказал о черном дне российской космонавтики
 
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Хочу стать космонавтомЛунаКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинСША
 
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