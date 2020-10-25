Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201025/robbi-1581188574.html
Грабительница Марго Робби скрывается от властей в фильме "Страна грез"
На YouTube опубликовали трейлер драматического фильма Майлза Джориса-Пейрафита "Страна грез". Главную роль в ленте исполнила номинантка на премию "Оскар" Марго... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T02:41
2020-10-25T02:42
фильмы 2020
марго робби
кино и сериалы
новости культуры
youtube
техас
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581191238_291:0:1788:842_1400x0_80_0_0_245d71ecba99b694ec67b09bd3c0272f.jpg
<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube опубликовали трейлер драматического фильма Майлза Джориса-Пейрафита "Страна грез". Главную роль в ленте исполнила номинантка на премию "Оскар" Марго Робби. Действие происходит в 1930-е годы, во время Великой депрессии. Власти объявляют высокую награду за голову грабительницы банков Эллисон Уэллс (Робби). Главной героине приходится бежать и скрываться. В одной из таких погонь ее серьезно ранят. Эллисон обнаруживает житель Техаса по имени Юджин Эванс (Финн Коул). Он понимает, кто перед ним. Однако вместо того, чтобы сдать преступницу властям, влюбляется в нее. В фильме также снялись Гаррет Хедлунд ("Трон: Наследие"), Трэвис Фиммел (сериал "Викинги"), Керри Кондон (сериал "Рим"), Дарби Кэмп (сериал "Большая маленькая ложь") и Лола Кёрк (сериал "Моцарт в джунглях"). Премьера "Страны грез" состоится в кинотеатрах 13 ноября. В онлайн-формате ленту можно будет посмотреть 17 ноября.
https://ria.ru/20201021/boseman-1580678285.html
техас
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581191238_478:0:1601:842_1400x0_80_0_0_cfe5726bc6a85cc9ea7ff18b2bd7c90c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фильмы 2020, марго робби, кино и сериалы, новости культуры, youtube, техас

Грабительница Марго Робби скрывается от властей в фильме "Страна грез"

02:41 25.10.2020 (обновлено: 02:42 25.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер драматического фильма Майлза Джориса-Пейрафита "Страна грез". Главную роль в ленте исполнила номинантка на премию "Оскар" Марго Робби.
Действие происходит в 1930-е годы, во время Великой депрессии. Власти объявляют высокую награду за голову грабительницы банков Эллисон Уэллс (Робби). Главной героине приходится бежать и скрываться. В одной из таких погонь ее серьезно ранят. Эллисон обнаруживает житель Техаса по имени Юджин Эванс (Финн Коул). Он понимает, кто перед ним. Однако вместо того, чтобы сдать преступницу властям, влюбляется в нее.
В фильме также снялись Гаррет Хедлунд ("Трон: Наследие"), Трэвис Фиммел (сериал "Викинги"), Керри Кондон (сериал "Рим"), Дарби Кэмп (сериал "Большая маленькая ложь") и Лола Кёрк (сериал "Моцарт в джунглях").
Премьера "Страны грез" состоится в кинотеатрах 13 ноября. В онлайн-формате ленту можно будет посмотреть 17 ноября.
Скриншот трейлера фильма Ма Рейни: Мать блюза - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 01:54Культура
Вышел трейлер последнего фильма Чэдвика Боузмана
 
Культурафильмы 2020Марго РоббиКино и сериалыНовости культурыYouTubeТехас
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:21Эксперт предположил, кто из кандидатов в президенты США выгоден России
09:14Названы популярные маршруты для путешествий на День народного единства
09:14В Баку заявили о продвижении военных в трех районах Карабаха
09:04Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
09:03В Карабахе заявили об обстрелах со стороны Азербайджана
09:02Утечки топлива из поврежденного взрывом танкера в Азовском море нет
08:48Росморречфлот рассказал о поисках моряков с пострадавшего танкера
08:42СК опубликовал видео с места убийства депутата Александра Петрова
08:39Названы опасные последствия самолечения COVID-19
08:35Собянин надеется, что динамика COVID-19 в Москве будет снижаться
08:19Собянин заявил, что москвичи соблюдают меры против COVID-19
08:19Поврежденный при взрыве в Азовском море танкер отбуксировали на стоянку
08:14Разведка обыскала дом испанских дипломатов в Каракасе, сообщили СМИ
07:32Под Иваново иномарка врезалась в столб, погибли четыре человека
06:30В МЧС рассказали о спасательной операции после взрыва на танкере
06:06Инфекционист считает, что коронавирус никуда не денется в ближайшие годы
05:17Посетительница музея нашла пропавшую картину Джейкоба Лоуренса
04:37Умер глава Samsung Ли Гон Хи
04:20Названа неожиданная опасность популярного приспособления для сна
04:17В Раде захотели взыскать с России миллиарды долларов
Лента новостейМолния