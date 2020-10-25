https://ria.ru/20201025/robbi-1581188574.html
Грабительница Марго Робби скрывается от властей в фильме "Страна грез"
На YouTube опубликовали трейлер драматического фильма Майлза Джориса-Пейрафита "Страна грез". Главную роль в ленте исполнила номинантка на премию "Оскар" Марго... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T02:41
2020-10-25T02:41
2020-10-25T02:42
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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube опубликовали трейлер драматического фильма Майлза Джориса-Пейрафита "Страна грез". Главную роль в ленте исполнила номинантка на премию "Оскар" Марго Робби. Действие происходит в 1930-е годы, во время Великой депрессии. Власти объявляют высокую награду за голову грабительницы банков Эллисон Уэллс (Робби). Главной героине приходится бежать и скрываться. В одной из таких погонь ее серьезно ранят. Эллисон обнаруживает житель Техаса по имени Юджин Эванс (Финн Коул). Он понимает, кто перед ним. Однако вместо того, чтобы сдать преступницу властям, влюбляется в нее. В фильме также снялись Гаррет Хедлунд ("Трон: Наследие"), Трэвис Фиммел (сериал "Викинги"), Керри Кондон (сериал "Рим"), Дарби Кэмп (сериал "Большая маленькая ложь") и Лола Кёрк (сериал "Моцарт в джунглях"). Премьера "Страны грез" состоится в кинотеатрах 13 ноября. В онлайн-формате ленту можно будет посмотреть 17 ноября.
https://ria.ru/20201021/boseman-1580678285.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фильмы 2020, марго робби, кино и сериалы, новости культуры, youtube, техас
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер драматического фильма Майлза Джориса-Пейрафита "Страна грез". Главную роль в ленте исполнила номинантка на премию "Оскар" Марго Робби.
Действие происходит в 1930-е годы, во время Великой депрессии. Власти объявляют высокую награду за голову грабительницы банков Эллисон Уэллс (Робби). Главной героине приходится бежать и скрываться. В одной из таких погонь ее серьезно ранят. Эллисон обнаруживает житель Техаса по имени Юджин Эванс (Финн Коул). Он понимает, кто перед ним. Однако вместо того, чтобы сдать преступницу властям, влюбляется в нее.
В фильме также снялись Гаррет Хедлунд ("Трон: Наследие"), Трэвис Фиммел (сериал "Викинги"), Керри Кондон (сериал "Рим"), Дарби Кэмп (сериал "Большая маленькая ложь") и Лола Кёрк (сериал "Моцарт в джунглях").
Премьера "Страны грез" состоится в кинотеатрах 13 ноября. В онлайн-формате ленту можно будет посмотреть 17 ноября.