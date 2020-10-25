https://ria.ru/20201025/putin-1581447285.html

Путин прокомментировал слова о сотрудничестве Батуриной и сына Байдена

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о сотрудничестве сына кандидата в президенты США Джо Байдена с вдовой экс-мэра Москвы Юрия... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T14:46

2020-10-25T14:46

2020-10-25T14:46

дональд трамп

джо байден

владимир путин

елена батурина

юрий лужков

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что ему ничего не известно о сотрудничестве сына кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> с вдовой экс-мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Luzhkov/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Лужкова</a> <a href="http://ria.ru/person_Elena_Baturina/" target="_blank" data-auto="true">Еленой Батуриной</a>.Ранее в ходе финальных дебатов между <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a> и Джо Байденом действующий президент США заявил, что у сына Байдена есть коммерческие отношения с женой экс-мэра Москвы Еленой Батуриной."Известно, что Елена Батурина занималась, а может, занимается, я даже не знаю об этом, бизнесом. И, наверное, у неё были многочисленные бизнес-контакты, деловые связи со своими зарубежными партнёрами. Есть ли в этом числе американцы? Я просто об этом ничего не знаю, и мне просто об этом ничего не известно", - сказал Путин в эфире канала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".

https://ria.ru/20201025/luzhkov-1581443657.html

vjoeocou Навальный сам отравился, на Камчатке виноваты водоросли, "Курск" просто утонул и т.п. во всем виноват Гос.Деп США ! 19

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, владимир путин, елена батурина, юрий лужков