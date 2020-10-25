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https://ria.ru/20201025/putin-1581447285.html
Путин прокомментировал слова о сотрудничестве Батуриной и сына Байдена
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о сотрудничестве сына кандидата в президенты США Джо Байдена с вдовой экс-мэра Москвы Юрия... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T14:46
2020-10-25T14:46
дональд трамп
джо байден
владимир путин
елена батурина
юрий лужков
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что ему ничего не известно о сотрудничестве сына кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> с вдовой экс-мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Luzhkov/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Лужкова</a> <a href="http://ria.ru/person_Elena_Baturina/" target="_blank" data-auto="true">Еленой Батуриной</a>.Ранее в ходе финальных дебатов между <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a> и Джо Байденом действующий президент США заявил, что у сына Байдена есть коммерческие отношения с женой экс-мэра Москвы Еленой Батуриной."Известно, что Елена Батурина занималась, а может, занимается, я даже не знаю об этом, бизнесом. И, наверное, у неё были многочисленные бизнес-контакты, деловые связи со своими зарубежными партнёрами. Есть ли в этом числе американцы? Я просто об этом ничего не знаю, и мне просто об этом ничего не известно", - сказал Путин в эфире канала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".
https://ria.ru/20201025/luzhkov-1581443657.html
Навальный сам отравился, на Камчатке виноваты водоросли, "Курск" просто утонул и т.п. во всем виноват Гос.Деп США !
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дональд трамп, джо байден, владимир путин, елена батурина, юрий лужков

Путин прокомментировал слова о сотрудничестве Батуриной и сына Байдена

14:46 25.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему ничего не известно о сотрудничестве сына кандидата в президенты США Джо Байдена с вдовой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной.
Ранее в ходе финальных дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом действующий президент США заявил, что у сына Байдена есть коммерческие отношения с женой экс-мэра Москвы Еленой Батуриной.
"Известно, что Елена Батурина занималась, а может, занимается, я даже не знаю об этом, бизнесом. И, наверное, у неё были многочисленные бизнес-контакты, деловые связи со своими зарубежными партнёрами. Есть ли в этом числе американцы? Я просто об этом ничего не знаю, и мне просто об этом ничего не известно", - сказал Путин в эфире канала "Россия 1".
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 14:07
Путин рассказал об отношениях с Лужковым
 
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Дональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинЕлена БатуринаЮрий Лужков
 
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