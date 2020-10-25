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https://ria.ru/20201025/putin-1581442742.html
Путин не стал комментировать слова Трампа о деньгах Байдена из Москвы
Президент РФ Владимир Путин не стал комментировать заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Россия якобы платит кандидату в президенты США Джо... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T13:59
2020-10-25T13:59
россия
дональд трамп
джо байден
владимир путин
юрий лужков
сша
в мире
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не стал комментировать заявление американского лидера <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> о том, что Россия якобы платит кандидату в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдену</a>."Без комментариев", - сказал Путин в эфире канала <a href="https://russia.tv" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Трампа.Трамп во время дебатов с Байденом заявил, что его оппонент получал деньги от России через президента Путина. По словам Трампа, Байден получил 3,5 миллиона долларов, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Luzhkov/" target="_blank" data-auto="true">Юрием Лужковым</a>. Трамп также подчеркнул, что он никогда не получал денег от России. Байден, в свою очередь, заявил, что Россия не хочет его победы на выборах.
https://ria.ru/20201023/debaty-1581157981.html
Нам конечно приятно, что выборы в США полностью зависят от России, но, всё таки они слишком льстят Путину. Ну он же всё таки не Бог, в самом деле, хотя и Мировой лидер, в смысле - лидер Мира.
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Путин молодец! Ответ «без комментариев» даётся тогда, когда факт имеет место быть, но его нельзя признавать официально. Пусть теперь американцы мучаются в догадках!
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россия
сша
РИА Новости
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россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, юрий лужков, сша, в мире

Путин не стал комментировать слова Трампа о деньгах Байдена из Москвы

13:59 25.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не стал комментировать заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Россия якобы платит кандидату в президенты США Джо Байдену.
"Без комментариев", - сказал Путин в эфире канала "Россия 1", отвечая на просьбу прокомментировать заявление Трампа.
Трамп во время дебатов с Байденом заявил, что его оппонент получал деньги от России через президента Путина. По словам Трампа, Байден получил 3,5 миллиона долларов, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Трамп также подчеркнул, что он никогда не получал денег от России. Байден, в свою очередь, заявил, что Россия не хочет его победы на выборах.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 14:17Президентские выборы в США — 2020
О темной зиме, грязных деньгах и плохой работе: дебаты Трампа и Байдена
 
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РоссияДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинЮрий ЛужковСШАВ мире
 
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