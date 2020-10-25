https://ria.ru/20201025/putin-1581442742.html

Путин не стал комментировать слова Трампа о деньгах Байдена из Москвы

Президент РФ Владимир Путин не стал комментировать заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Россия якобы платит кандидату в президенты США Джо... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T13:59

2020-10-25T13:59

2020-10-25T13:59

россия

дональд трамп

джо байден

владимир путин

юрий лужков

сша

в мире

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> не стал комментировать заявление американского лидера <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> о том, что Россия якобы платит кандидату в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдену</a>."Без комментариев", - сказал Путин в эфире канала <a href="https://russia.tv" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Трампа.Трамп во время дебатов с Байденом заявил, что его оппонент получал деньги от России через президента Путина. По словам Трампа, Байден получил 3,5 миллиона долларов, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Luzhkov/" target="_blank" data-auto="true">Юрием Лужковым</a>. Трамп также подчеркнул, что он никогда не получал денег от России. Байден, в свою очередь, заявил, что Россия не хочет его победы на выборах.

https://ria.ru/20201023/debaty-1581157981.html

Александр Нелиберда Нам конечно приятно, что выборы в США полностью зависят от России, но, всё таки они слишком льстят Путину. Ну он же всё таки не Бог, в самом деле, хотя и Мировой лидер, в смысле - лидер Мира. 15

Руслан Тлеуж Путин молодец! Ответ «без комментариев» даётся тогда, когда факт имеет место быть, но его нельзя признавать официально. Пусть теперь американцы мучаются в догадках! 13

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, владимир путин, юрий лужков, сша, в мире