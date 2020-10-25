Путин рассказал о сотрудничестве с США по противодействию терроризму
13:31 25.10.2020 (обновлено: 14:25 25.10.2020)
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт — РИА Новости. Кремль в целом доволен сотрудничеством с США по вопросам противодействия терроризму, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 1".
"Мы сотрудничаем с Соединенными Штатами, несмотря на наши многочисленные противоречия по очень многим направлениям, всё-таки сотрудничество на уровне спецслужб продолжается. Ну, хорошо известно наше взаимодействие по деконфликтингу в Сирии и на уровне оперативном, на уровне руководства наших воинских подразделений очень хорошие рабочие контакты установлены. Кроме всего прочего, американцы передают нам информацию по антитеррору", - сказал Путин.
Он отметил, что американцы не раз передавали РФ информацию, которая помогала предотвратить террористические акты в России. "Они нам передают и неоднократно передавали, и я благодарил за это действующего президента, потому что полученная от Америки информация в этом плане помогала нам предотвратить и не один раз террористические акты на территории РФ. Мы, в свою очередь, стараемся ответить тем же", - сказал президент.
Путин также рассказал, о договорённости, которая существует между действующими президентами РФ и США, о взаимном обмене такими данными.
"Мне в голову сейчас приходит случай, когда к нам американская сторона обратилась за помощью в поиске их гражданина, который был задержан — прямо скажу, в Сирии был арестован за шпионаж. Мы смогли убедить наших партнёров, они его освободили. Мы доставили американского гражданина в Москву и передали в руки официальных лиц США", - сказал российский лидер, ещё раз отметив, что данное сотрудничество носит двусторонний характер.
"И в целом могло бы быть, конечно, ещё лучше, но в целом мы им довольны", - добавил Путин.
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