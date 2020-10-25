https://ria.ru/20201025/putin-1581440082.html

Путин рассказал о сотрудничестве с США по противодействию терроризму

Кремль в целом доволен сотрудничеством с США по вопросам противодействия терроризму, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 1". РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T13:31

2020-10-25T13:31

2020-10-25T14:25

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в мире

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Кремль в целом доволен сотрудничеством с США по вопросам противодействия терроризму, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в эфире канала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>."Мы сотрудничаем с Соединенными Штатами, несмотря на наши многочисленные противоречия по очень многим направлениям, всё-таки сотрудничество на уровне спецслужб продолжается. Ну, хорошо известно наше взаимодействие по деконфликтингу в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и на уровне оперативном, на уровне руководства наших воинских подразделений очень хорошие рабочие контакты установлены. Кроме всего прочего, американцы передают нам информацию по антитеррору", - сказал Путин.Он отметил, что американцы не раз передавали РФ информацию, которая помогала предотвратить террористические акты в России. "Они нам передают и неоднократно передавали, и я благодарил за это действующего президента, потому что полученная от <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a> информация в этом плане помогала нам предотвратить и не один раз террористические акты на территории РФ. Мы, в свою очередь, стараемся ответить тем же", - сказал президент.Путин также рассказал, о договорённости, которая существует между действующими президентами РФ и США, о взаимном обмене такими данными."И в целом могло бы быть, конечно, ещё лучше, но в целом мы им довольны", - добавил Путин.

https://ria.ru/20201022/putin-1581062727.html

https://ria.ru/20201023/ssha-1581155639.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сирия, россия, владимир путин, сша, в мире