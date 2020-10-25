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https://ria.ru/20201025/putin-1581440082.html
Путин рассказал о сотрудничестве с США по противодействию терроризму
Кремль в целом доволен сотрудничеством с США по вопросам противодействия терроризму, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 1". РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T13:31
2020-10-25T14:25
москва
сирия
россия
владимир путин
сша
в мире
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Кремль в целом доволен сотрудничеством с США по вопросам противодействия терроризму, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в эфире канала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>."Мы сотрудничаем с Соединенными Штатами, несмотря на наши многочисленные противоречия по очень многим направлениям, всё-таки сотрудничество на уровне спецслужб продолжается. Ну, хорошо известно наше взаимодействие по деконфликтингу в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и на уровне оперативном, на уровне руководства наших воинских подразделений очень хорошие рабочие контакты установлены. Кроме всего прочего, американцы передают нам информацию по антитеррору", - сказал Путин.Он отметил, что американцы не раз передавали РФ информацию, которая помогала предотвратить террористические акты в России. "Они нам передают и неоднократно передавали, и я благодарил за это действующего президента, потому что полученная от <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америки</a> информация в этом плане помогала нам предотвратить и не один раз террористические акты на территории РФ. Мы, в свою очередь, стараемся ответить тем же", - сказал президент.Путин также рассказал, о договорённости, которая существует между действующими президентами РФ и США, о взаимном обмене такими данными."И в целом могло бы быть, конечно, ещё лучше, но в целом мы им довольны", - добавил Путин.
https://ria.ru/20201022/putin-1581062727.html
https://ria.ru/20201023/ssha-1581155639.html
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москва
сирия
россия
сша
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москва, сирия, россия, владимир путин, сша, в мире

Путин рассказал о сотрудничестве с США по противодействию терроризму

13:31 25.10.2020 (обновлено: 14:25 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт — РИА Новости. Кремль в целом доволен сотрудничеством с США по вопросам противодействия терроризму, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия 1".
"Мы сотрудничаем с Соединенными Штатами, несмотря на наши многочисленные противоречия по очень многим направлениям, всё-таки сотрудничество на уровне спецслужб продолжается. Ну, хорошо известно наше взаимодействие по деконфликтингу в Сирии и на уровне оперативном, на уровне руководства наших воинских подразделений очень хорошие рабочие контакты установлены. Кроме всего прочего, американцы передают нам информацию по антитеррору", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 18:30
Путин заявил, что Россия и США больше не решают все международные вопросы
Он отметил, что американцы не раз передавали РФ информацию, которая помогала предотвратить террористические акты в России. "Они нам передают и неоднократно передавали, и я благодарил за это действующего президента, потому что полученная от Америки информация в этом плане помогала нам предотвратить и не один раз террористические акты на территории РФ. Мы, в свою очередь, стараемся ответить тем же", - сказал президент.
Путин также рассказал, о договорённости, которая существует между действующими президентами РФ и США, о взаимном обмене такими данными.
"Мне в голову сейчас приходит случай, когда к нам американская сторона обратилась за помощью в поиске их гражданина, который был задержан — прямо скажу, в Сирии был арестован за шпионаж. Мы смогли убедить наших партнёров, они его освободили. Мы доставили американского гражданина в Москву и передали в руки официальных лиц США", - сказал российский лидер, ещё раз отметив, что данное сотрудничество носит двусторонний характер.
"И в целом могло бы быть, конечно, ещё лучше, но в целом мы им довольны", - добавил Путин.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 11:38
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