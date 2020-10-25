https://ria.ru/20201025/polet-1581455933.html

"Аэрофлот" дал прогноз по возобновлению полетов в Европу

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев надеется, что компания возобновит рейсы в Европу к концу зимы. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T16:05

2020-10-25T16:05

2020-10-25T20:29

туризм

распространение нового коронавируса

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

новости - туризм

аэрофлот

виталий савельев

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Генеральный директор "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлота</a>" <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Savelev/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Савельев</a> надеется, что компания возобновит рейсы в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> к концу зимы. Об этом он заявил в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>". Савельев также считает, что сейчас в России не будут вводить карантин, так как это станет большим ударом по экономике. С начала пандемии коронавируса Россия прекратила международное авиасообщение, за исключением вывозных рейсов. Начиная с лета полеты в некоторые страны возобновились — в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южную Корею</a> и ряд других государств. С 1 ноября станут доступны рейсы в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японию</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>

https://ria.ru/20201024/pandemic-1581365547.html

Ben Ali Как же в лондон не летать отчитываться , да детей проведать к кэмбриджах 19

Dony Trump Куда, в Кушавель? Ковид с тобой!! Побойся бога 13

13

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм, аэрофлот, виталий савельев