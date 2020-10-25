https://ria.ru/20201025/poiski-1581415494.html

Росморречфлот рассказал о поисках моряков с пострадавшего танкера

Ночные поиски моряков с поврежденного взрывом в Азовском море танкера "Генерал Ази Асланов" пока результатов не дали, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T08:48

2020-10-25T08:48

2020-10-25T08:57

взрыв на танкере в азовском море

керченский пролив

азовское море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Ночные поиски моряков с поврежденного взрывом в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> танкера "Генерал Ази Асланов" пока результатов не дали, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлоте</a>.В ведомстве не стали оценивать шансы найти моряков живыми."Поиски продолжаются", - сказали в Росморречфлоте.Взрыв на танкере в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное.По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. Взрывом повреждена палуба, что, предположительно, и стало причиной крена. Танкер "Генерал Ази Асланов" отбуксирован на якорную стоянку в район порта "Кавказ".

https://ria.ru/20201025/tanker-1581414009.html

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керченский пролив

азовское море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на танкере в азовском море, керченский пролив, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), происшествия