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https://ria.ru/20201025/petrov-1581415031.html
СК опубликовал видео с места убийства депутата Александра Петрова
Следственный комитет опубликовал видео с места убийства депутата горсовета Выборга и бизнесмена Александра Петрова. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T08:42
2020-10-25T09:21
убийство депутата александра петрова
выборг
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong>Следственный комитет опубликовал <a href="https://www.youtube.com/watch?v=f2kYZJdtrys&amp;ab_channel=%D0%9D%D0%A2%D0%92" target="_blank" rel="nofollow noopener">видео</a> с места убийства депутата горсовета <a href="http://ria.ru/location_Vyborg/" target="_blank" data-auto="true">Выборга</a> и бизнесмена Александра Петрова.На кадрах видно, что территория коттеджа в поселке Великое, где было совершено преступление, оцеплена, там проводятся следственные действия.По данным следствия, 24 октября неизвестный выстрелил в грудь 61-летнего Петрова, когда тот находился на территории своего дома под Выборгом.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по найму.Александр Петров был совладельцем ОАО "<a href="http://ria.ru/organization_Vyborgskijj_sudostroitelnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Выборгский судостроительный завод</a>", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких местных предприятий. Кроме того, бизнесмен — отец одного из первых российских пилотов "Формулы 1" Виталия Петрова.
https://ria.ru/20201024/deputat-1581385460.html
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выборг
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Кадры с места убийства депутата Александра Петрова в Ленинградской области
В поселке Великий под Выборгом, Ленинградская область, застрелили отца бывшего пилота "Формулы-1", предпринимателя и депутата выборгского городского совета Виталия Петрова. Трагедия произошла в коттедже, принадлежащем Петрову.
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60
убийство депутата александра петрова, выборг, происшествия

СК опубликовал видео с места убийства депутата Александра Петрова

08:42 25.10.2020 (обновлено: 09:21 25.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал видео с места убийства депутата горсовета Выборга и бизнесмена Александра Петрова.
На кадрах видно, что территория коттеджа в поселке Великое, где было совершено преступление, оцеплена, там проводятся следственные действия.
По данным следствия, 24 октября неизвестный выстрелил в грудь 61-летнего Петрова, когда тот находился на территории своего дома под Выборгом.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по найму.
Александр Петров был совладельцем ОАО "Выборгский судостроительный завод", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких местных предприятий. Кроме того, бизнесмен — отец одного из первых российских пилотов "Формулы 1" Виталия Петрова.
Александр Петров - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 21:56
Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
 
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Убийство депутата Александра ПетроваВыборгПроисшествия
 
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