https://ria.ru/20201025/petrov-1581415031.html

СК опубликовал видео с места убийства депутата Александра Петрова

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства депутата горсовета Выборга и бизнесмена Александра Петрова. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T08:42

2020-10-25T08:42

2020-10-25T09:21

убийство депутата александра петрова

выборг

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. </strong>Следственный комитет опубликовал <a href="https://www.youtube.com/watch?v=f2kYZJdtrys&ab_channel=%D0%9D%D0%A2%D0%92" target="_blank" rel="nofollow noopener">видео</a> с места убийства депутата горсовета <a href="http://ria.ru/location_Vyborg/" target="_blank" data-auto="true">Выборга</a> и бизнесмена Александра Петрова.На кадрах видно, что территория коттеджа в поселке Великое, где было совершено преступление, оцеплена, там проводятся следственные действия.По данным следствия, 24 октября неизвестный выстрелил в грудь 61-летнего Петрова, когда тот находился на территории своего дома под Выборгом.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по найму.Александр Петров был совладельцем ОАО "<a href="http://ria.ru/organization_Vyborgskijj_sudostroitelnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">Выборгский судостроительный завод</a>", ЗАО "Выборгская топливная компания" и еще нескольких местных предприятий. Кроме того, бизнесмен — отец одного из первых российских пилотов "Формулы 1" Виталия Петрова.

https://ria.ru/20201024/deputat-1581385460.html

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выборг

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места убийства депутата Александра Петрова в Ленинградской области В поселке Великий под Выборгом, Ленинградская область, застрелили отца бывшего пилота "Формулы-1", предпринимателя и депутата выборгского городского совета Виталия Петрова. Трагедия произошла в коттедже, принадлежащем Петрову. 2020-10-25T08:42 true PT0M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство депутата александра петрова, выборг, происшествия