https://ria.ru/20201025/peterburg-1581468075.html

В Петербург прибыл Поезд Победы, посвященный Великой Отечественной войне

В Петербург прибыл Поезд Победы – уникальный передвижной музей, посвященный Великой Отечественной войне. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T18:02

2020-10-25T18:02

2020-10-25T18:05

пресс-релизы

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<strong>САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.</strong> В Петербург прибыл Поезд Победы – уникальный передвижной музей, посвященный Великой Отечественной войне."Сегодня Петербург встречает Поезд Победы. Этот уникальный исторический музей – своего рода "машина времени". Здесь посетитель может погрузиться в события Великой Отечественной войны. Такие музеи сохраняют память о подвигах предков, сражавшихся и погибших в боях за Родину", - сказал губернатор Александр Беглов.Как отметил глава города, благодаря таким проектам, как "Поезд Победы", люди могут почувствовать атмосферу тех лет и увидеть войну глазами ее участников. Проект будет интересен, в первую очередь, молодым людям, он поможет воспитать у них интерес к изучению истории нашей страны.Музей "Поезд Победы" - иммерсивная историко-художественная передвижная выставка, посвященная Великой Отечественной войне. Экспозиция поезда представляет собой цельную композицию, состоящую из восьми тематических вагонов. Посетители музея могут увидеть мирную довоенную жизнь и быт блокадного Ленинграда, оказаться в "настоящем" окопе во время сражения, "помочь" раненым солдатам, "поучаствовать" в подготовке наступательной операции "Багратион".Экспозиция поезда построена так, чтобы полностью реализовать главную идею проекта – помочь посетителям оказаться на месте участников событий военных лет.Путь Поезда Победы пролегает через 13 городов. В пути он проведет 36 дней, чтобы как можно больше людей смогли посетить выставку. В Петербурге музей будет работать до 27 октября. Выставка открыта для посещения только организованными группами. Дети допускаются с 12 лет.Проект реализован командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке АО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы". В рамках мероприятий "Года памяти и славы" проект был поддержан министерством науки и высшего образования РФПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы