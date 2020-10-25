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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201025/pashinyan-1581473552.html
Пашинян: Алиев контролирует лишь третью часть боевых действий в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев контролирует максимум "третью часть" боевых действий в Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T18:52
2020-10-25T19:31
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
ильхам алиев
москва
сша
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 25 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/">Ильхам Алиев</a> контролирует максимум "третью часть" боевых действий в Карабахе, заявил премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> на встрече с французскими парламентариями."Потому что в эти действия вовлечены турецкие военнослужащие, а также террористы и наемники, которые контролируются турецкими военнослужащими, находящимися в самом Азербайджане", — пояснил он.По словам Пашиняна, такое распределение сил — это "очень важный нюанс".Ранее армянская <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> сообщила, что у нее есть данные касательно присутствия турецкого спецназа в Карабахе. При этом Алиев в интервью американской Fox News отметил, что нет никаких доказательств военной поддержки со стороны <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкары</a>. По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> помогает Азербайджану лишь политически.Обострение конфликтаСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве <a href="http://ria.ru/organization_Krasnyjj_Krest/" target="_blank" data-auto="true">Красного Креста</a>. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
Честно - какой-то он совсем неграмотный политик. Если бы там были турки или наемники, Россия уже бы вмешалась. Нет доказательств. Куча трупов с обеих сторон и не одного араба или турка. Врет он все.
35
Ясно одно - если бы Алиев с помощью своей доблестной армии мог вернуть свои земли самостоятельно, вернул уже раз двадцать как минимум. Дураков нет. Можно красиво говорить, а факт остаётся фактом.
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москва
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армения
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никол пашинян, ильхам алиев, москва, сша, армения, в мире

Пашинян: Алиев контролирует лишь третью часть боевых действий в Карабахе

18:52 25.10.2020 (обновлено: 19:31 25.10.2020)
 
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Фото : сайт Премьер-министра Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 окт — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев контролирует максимум "третью часть" боевых действий в Карабахе, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с французскими парламентариями.
"Потому что в эти действия вовлечены турецкие военнослужащие, а также террористы и наемники, которые контролируются турецкими военнослужащими, находящимися в самом Азербайджане", — пояснил он.
По словам Пашиняна, такое распределение сил — это "очень важный нюанс".
Ранее армянская Генпрокуратура сообщила, что у нее есть данные касательно присутствия турецкого спецназа в Карабахе. При этом Алиев в интервью американской Fox News отметил, что нет никаких доказательств военной поддержки со стороны Анкары. По его словам, Турция помогает Азербайджану лишь политически.
Мужчина у хозяйственной постройки, разрушенной в результате обстрела общины Иванян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Еще одна Сирия. К чему приведет война в Карабахе

Обострение конфликта

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянИльхам АлиевМоскваСШААрменияВ мире
 
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