https://ria.ru/20201025/olen-1581272804.html

В США олень напал на полицейского

В штате Юта олень, освобожденный полицейским из ловушки, гонялся за ним и бодал, сообщает UPI. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T00:19

2020-10-25T00:19

2020-10-25T15:32

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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. </strong>В штате Юта олень, освобожденный полицейским из ловушки, гонялся за ним и бодал, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/10/21/Deer-charges-wildlife-officer-after-being-freed-from-hammock/7181603315158/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Офис шерифа поделился в сети видео, на котором олень нападает на полицейского после того, как он освободил животное, запутавшееся в плетеном из веревки гамаке на заднем дворе дома одного из местных жителей.За помощью к властям обратился хозяин. На вызов приехали Дастин Рой и Коди Джонс.На кадрах видно, как офицеры аккуратно разрезают гамак, освобождают оленя, который бросается на Джонса и сбивает его с ног. Коди сумел схватить его за рога и повалить на землю.Животное пытается вырваться и атакует полицейского снова, но отступает, после того, как офицеры начинают защищаться хозяйственным инвентарем, лопатой."Надеемся, олень не обвинит нас в покушении на его жизнь", — прокомментировали видео служители порядка.

https://ria.ru/20201006/kurily-1578055209.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, туризм, новости - туризм, юта, сша