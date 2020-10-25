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https://ria.ru/20201025/olen-1581272804.html
В США олень напал на полицейского
В штате Юта олень, освобожденный полицейским из ловушки, гонялся за ним и бодал, сообщает UPI. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T00:19
2020-10-25T15:32
животные
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туризм
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юта
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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. </strong>В штате Юта олень, освобожденный полицейским из ловушки, гонялся за ним и бодал, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/10/21/Deer-charges-wildlife-officer-after-being-freed-from-hammock/7181603315158/" target="_blank">сообщает</a> UPI.Офис шерифа поделился в сети видео, на котором олень нападает на полицейского после того, как он освободил животное, запутавшееся в плетеном из веревки гамаке на заднем дворе дома одного из местных жителей.За помощью к властям обратился хозяин. На вызов приехали Дастин Рой и Коди Джонс.На кадрах видно, как офицеры аккуратно разрезают гамак, освобождают оленя, который бросается на Джонса и сбивает его с ног. Коди сумел схватить его за рога и повалить на землю.Животное пытается вырваться и атакует полицейского снова, но отступает, после того, как офицеры начинают защищаться хозяйственным инвентарем, лопатой."Надеемся, олень не обвинит нас в покушении на его жизнь", — прокомментировали видео служители порядка.
https://ria.ru/20201006/kurily-1578055209.html
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животные, туризм, новости - туризм, юта, сша

В США олень напал на полицейского

00:19 25.10.2020 (обновлено: 15:32 25.10.2020)
 
CC0 / 12019 / Олень
Олень - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
CC0 / 12019 /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. В штате Юта олень, освобожденный полицейским из ловушки, гонялся за ним и бодал, сообщает UPI.
Офис шерифа поделился в сети видео, на котором олень нападает на полицейского после того, как он освободил животное, запутавшееся в плетеном из веревки гамаке на заднем дворе дома одного из местных жителей.
За помощью к властям обратился хозяин. На вызов приехали Дастин Рой и Коди Джонс.
На кадрах видно, как офицеры аккуратно разрезают гамак, освобождают оленя, который бросается на Джонса и сбивает его с ног. Коди сумел схватить его за рога и повалить на землю.
Животное пытается вырваться и атакует полицейского снова, но отступает, после того, как офицеры начинают защищаться хозяйственным инвентарем, лопатой.
"Надеемся, олень не обвинит нас в покушении на его жизнь", — прокомментировали видео служители порядка.
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