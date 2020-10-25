https://ria.ru/20201025/okno-1581407113.html

Эксперт рассказал, чем опасна езда на автомобиле с открытыми окнами

Потоки встречного ветра при открытом боковом стекле могут спровоцировать попадание в лицо мелких камешков, насекомых, водяных брызг от других машин. Все это... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T02:19

2020-10-25T02:19

2020-10-25T02:19

авто

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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Потоки встречного ветра при открытом боковом стекле могут спровоцировать попадание в лицо мелких камешков, насекомых, водяных брызг от других машин. Все это чревато кратковременной потерей контроля водителя над автомобилем, рассказал <a href="http://1prime.ru/business/20201025/832184400.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> автомобильный эксперт Егор Васильев.Если же камешек или насекомое попадают в глаз, то все намного хуже.В дождливую погоду можно получить в открытое окно поток грязных водяных брызг от другого автомобиля, форсирующего лужу, что также способно негативно повлиять на процесс безопасного управления.Что касается экологического аспекта, то в последнее время специалисты все чаще обращают внимание не только на концентрацию в воздухе вредных веществ, но и на наличие пылевой взвеси — результатов износа шин или частиц оксида азота в результате работы дизельных двигателей. По этой причине системы фильтрации современных автомобилей проектируются таким образом, чтобы максимально снизить вероятность их попадания в салон, пояснил Васильев.“И конечно, если — не дай Бог — вы попадете в аварию, то в случае открытых окон вы рискуете получить травму от предметов, которые могут попасть внутрь автомобиля или из-за того, что, например, ваша рука окажется снаружи опрокидывающегося автомобиля — последствия очевидны. Поэтому у многих современных автомобилей в случае попадания в ДТП боковые окна и люки автоматически закрываются. Так что берегите себя", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20201021/koleso-1580789533.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто