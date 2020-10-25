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Эксперт рассказал, чем опасна езда на автомобиле с открытыми окнами
Потоки встречного ветра при открытом боковом стекле могут спровоцировать попадание в лицо мелких камешков, насекомых, водяных брызг от других машин. Все это... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T02:19
2020-10-25T02:19
авто
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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Потоки встречного ветра при открытом боковом стекле могут спровоцировать попадание в лицо мелких камешков, насекомых, водяных брызг от других машин. Все это чревато кратковременной потерей контроля водителя над автомобилем, рассказал <a href="http://1prime.ru/business/20201025/832184400.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> автомобильный эксперт Егор Васильев.Если же камешек или насекомое попадают в глаз, то все намного хуже.В дождливую погоду можно получить в открытое окно поток грязных водяных брызг от другого автомобиля, форсирующего лужу, что также способно негативно повлиять на процесс безопасного управления.Что касается экологического аспекта, то в последнее время специалисты все чаще обращают внимание не только на концентрацию в воздухе вредных веществ, но и на наличие пылевой взвеси — результатов износа шин или частиц оксида азота в результате работы дизельных двигателей. По этой причине системы фильтрации современных автомобилей проектируются таким образом, чтобы максимально снизить вероятность их попадания в салон, пояснил Васильев.“И конечно, если — не дай Бог — вы попадете в аварию, то в случае открытых окон вы рискуете получить травму от предметов, которые могут попасть внутрь автомобиля или из-за того, что, например, ваша рука окажется снаружи опрокидывающегося автомобиля — последствия очевидны. Поэтому у многих современных автомобилей в случае попадания в ДТП боковые окна и люки автоматически закрываются. Так что берегите себя", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20201021/koleso-1580789533.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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353
60
авто

Эксперт рассказал, чем опасна езда на автомобиле с открытыми окнами

02:19 25.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Потоки встречного ветра при открытом боковом стекле могут спровоцировать попадание в лицо мелких камешков, насекомых, водяных брызг от других машин. Все это чревато кратковременной потерей контроля водителя над автомобилем, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
"Конечно, всегда приятно, когда при управлении машиной можно ощутить свежий ветер на лице, но так ли это безопасно? Поток встречного ветра в сочетании с открытым боковым стеклом может спровоцировать целый ряд проблем - это пыль и мелкие камешки. Даже, в случае простого попадания в лицо они могут вызвать непроизвольную реакцию водителя из-за чего он может кратковременно потерять контроль над автомобилем", - предупредил эксперт.
Если же камешек или насекомое попадают в глаз, то все намного хуже.
В дождливую погоду можно получить в открытое окно поток грязных водяных брызг от другого автомобиля, форсирующего лужу, что также способно негативно повлиять на процесс безопасного управления.
Что касается экологического аспекта, то в последнее время специалисты все чаще обращают внимание не только на концентрацию в воздухе вредных веществ, но и на наличие пылевой взвеси — результатов износа шин или частиц оксида азота в результате работы дизельных двигателей. По этой причине системы фильтрации современных автомобилей проектируются таким образом, чтобы максимально снизить вероятность их попадания в салон, пояснил Васильев.
“И конечно, если — не дай Бог — вы попадете в аварию, то в случае открытых окон вы рискуете получить травму от предметов, которые могут попасть внутрь автомобиля или из-за того, что, например, ваша рука окажется снаружи опрокидывающегося автомобиля — последствия очевидны. Поэтому у многих современных автомобилей в случае попадания в ДТП боковые окна и люки автоматически закрываются. Так что берегите себя", — заключил эксперт.
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 11:49
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