https://ria.ru/20201025/moskva-1581414685.html
Собянин надеется, что динамика COVID-19 в Москве будет снижаться
Прошедшие две недели дали надежду, что динамика коронавируса в Москве будет снижаться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T08:35
2020-10-25T08:35
2020-10-25T08:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Прошедшие две недели дали надежду, что динамика коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> будет снижаться, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в воскресенье."Прошедшие две недели выявили, с одной стороны, рекорд по заболеваемости, с другой стороны, надежду, что динамика будет снижаться", - отметил Собянин в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
Я Саня
Утомил уже...Сережа
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3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество