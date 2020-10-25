https://ria.ru/20201025/minsk-1581495165.html

На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии

Два сотрудника МВД Белоруссии пострадали в воскресенье в Минске, пресекая противоправные действия участников несанкционированной акции, заявил в воскресенье... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T23:13

2020-10-25T23:13

2020-10-25T23:13

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579318719_56:62:2371:1364_1400x0_80_0_0_719dc43807f2b65df904b950e9b6e35d.jpg

<strong>МИНСК, 25 окт – РИА Новости.</strong> Два сотрудника <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> пострадали в воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, пресекая противоправные действия участников несанкционированной акции, заявил в воскресенье глава столичной милиции Иван Кубраков."При пресечении противоправных действий пострадали два сотрудника органов внутренних дел. В настоящее время в Центральном РУВД повреждены стекла, на месте работает следственно-оперативная группа", - сказал Кубраков. Его слова приводит <a href="https://sputnik.by/incidents/20201025/1045984908/Minskaya-militsiya-nazvala-kolichestvo-zaderzhannykh-na-aktsii-25-oktyabrya.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Как отметил глава милиции Минска, "действиям протестующих будет дана правовая оценка".

Александр Аникин Через 25 минут закончится срок ультиматума. Многие сотрудники МВД Беларуси останутся без незаслуженной пеньзии. 16

13

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Митингующие бросали камни во время шествия оппозиции в Минске Белорусское госагентство Белта передает, что митингующие в Минске бросали бутылки и камни в центральное РУВД (на Орловской улице). 2020-10-25T23:13 true PT0M56S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, мвд белоруссии, минск, белоруссия, в мире