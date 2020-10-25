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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201025/minsk-1581492741.html
В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек
Во время несанкционированной акции в Минске задержали около 120 человек, заявил начальник городской милиции Иван Кубраков. Видео его выступления появилось в... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T21:58
2020-10-25T22:32
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 окт — РИА Новости.</strong> Во время несанкционированной акции в Минске задержали около 120 человек, заявил начальник городской милиции Иван Кубраков. Видео его выступления появилось в <a href="https://t.me/belta_telegramm/21388">Telegram-канале</a> госагентства Белта."Сотрудниками органов внутренних дел были задержаны активные участники, которые нападали на Центральное РУВД, а также те, кто устроил бесчинства в спальных районах", — сказал он.Кубраков отметил, что протестующие забросали камнями служебный транспорт <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/">МВД</a>, после чего сотрудники ведомства применили "спецсредства и физическую силу". Как подчеркнул глава минской милиции, с помощью этих мер правоохранители не позволили сторонникам оппозиции взять под контроль центр города.Протесты в МинскеВ воскресенье в Минске прошло многотысячное шествие оппозиции. С утра в городе усилили меры безопасности: в центр столицы стянули силовиков и спецтехнику, приостановили работу 12 станций метро.Очевидцы рассказали, что силовики применили против участников несанкционированной акции светошумовые гранаты и резиновые пули, среди демонстрантов есть пострадавшие. В милиции уточнили, что использовали спецсредства, чтобы пресечь противоправные действия митингующих.Сегодня истекает срок ультиматума, который экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>, лидер оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> выдвинула в середине октября. Она потребовала от президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a> до 26 октября объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа Тихановская пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.Сегодня в Telegram она заявила, что с завтрашнего дня в стране начинается "общенациональная забастовка".
https://ria.ru/20201025/minsk-1581492248.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
Хорошо работают. Только дым нужно активнее использовать. Особенно в помещении. Оппы жалостливые видео выкладывают в телегах. Причем уровень призывов к физической расправе над силовиками зашкаливает. Во многом с Украины греют "эксперты"
98
Так-то и не много. Одним словом, уже можно со всей уверенностью констатитовать, что польско-литовский змагарский бобик сдох.
97
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек

21:58 25.10.2020 (обновлено: 22:32 25.10.2020)
 
© РИА НовостиАкция протеста оппозиции в Минске
Акция протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 окт — РИА Новости. Во время несанкционированной акции в Минске задержали около 120 человек, заявил начальник городской милиции Иван Кубраков. Видео его выступления появилось в Telegram-канале госагентства Белта.
"Сотрудниками органов внутренних дел были задержаны активные участники, которые нападали на Центральное РУВД, а также те, кто устроил бесчинства в спальных районах", — сказал он.
Кубраков отметил, что протестующие забросали камнями служебный транспорт МВД, после чего сотрудники ведомства применили "спецсредства и физическую силу". Как подчеркнул глава минской милиции, с помощью этих мер правоохранители не позволили сторонникам оппозиции взять под контроль центр города.
Митингующие бросали камни во время шествия оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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Митингующие в Минске забросали камнями отделение милиции

Протесты в Минске

В воскресенье в Минске прошло многотысячное шествие оппозиции. С утра в городе усилили меры безопасности: в центр столицы стянули силовиков и спецтехнику, приостановили работу 12 станций метро.
Очевидцы рассказали, что силовики применили против участников несанкционированной акции светошумовые гранаты и резиновые пули, среди демонстрантов есть пострадавшие. В милиции уточнили, что использовали спецсредства, чтобы пресечь противоправные действия митингующих.
Сегодня истекает срок ультиматума, который экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская выдвинула в середине октября. Она потребовала от президента Александра Лукашенко до 26 октября объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа Тихановская пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.
Сегодня в Telegram она заявила, что с завтрашнего дня в стране начинается "общенациональная забастовка".
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