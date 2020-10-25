https://ria.ru/20201025/minsk-1581492741.html

В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек

Во время несанкционированной акции в Минске задержали около 120 человек, заявил начальник городской милиции Иван Кубраков. Видео его выступления появилось в... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T21:58

2020-10-25T21:58

2020-10-25T22:32

протесты в белоруссии

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<strong>МИНСК, 25 окт — РИА Новости.</strong> Во время несанкционированной акции в Минске задержали около 120 человек, заявил начальник городской милиции Иван Кубраков. Видео его выступления появилось в <a href="https://t.me/belta_telegramm/21388">Telegram-канале</a> госагентства Белта."Сотрудниками органов внутренних дел были задержаны активные участники, которые нападали на Центральное РУВД, а также те, кто устроил бесчинства в спальных районах", — сказал он.Кубраков отметил, что протестующие забросали камнями служебный транспорт <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/">МВД</a>, после чего сотрудники ведомства применили "спецсредства и физическую силу". Как подчеркнул глава минской милиции, с помощью этих мер правоохранители не позволили сторонникам оппозиции взять под контроль центр города.Протесты в МинскеВ воскресенье в Минске прошло многотысячное шествие оппозиции. С утра в городе усилили меры безопасности: в центр столицы стянули силовиков и спецтехнику, приостановили работу 12 станций метро.Очевидцы рассказали, что силовики применили против участников несанкционированной акции светошумовые гранаты и резиновые пули, среди демонстрантов есть пострадавшие. В милиции уточнили, что использовали спецсредства, чтобы пресечь противоправные действия митингующих.Сегодня истекает срок ультиматума, который экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>, лидер оппозиции <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> выдвинула в середине октября. Она потребовала от президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a> до 26 октября объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа Тихановская пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.Сегодня в Telegram она заявила, что с завтрашнего дня в стране начинается "общенациональная забастовка".

https://ria.ru/20201025/minsk-1581492248.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

Ярослав Погодин Хорошо работают. Только дым нужно активнее использовать. Особенно в помещении. Оппы жалостливые видео выкладывают в телегах. Причем уровень призывов к физической расправе над силовиками зашкаливает. Во многом с Украины греют "эксперты" 98

Ioann Belarus Так-то и не много. Одним словом, уже можно со всей уверенностью констатитовать, что польско-литовский змагарский бобик сдох. 97

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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