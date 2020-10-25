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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201025/minsk-1581492248.html
Митингующие в Минске забросали камнями отделение милиции
Участники несанкционированной протестной акции в Минске в воскресенье напали на Центральное РУВД столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T21:53
2020-10-25T22:13
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 окт – РИА Новости.</strong> Участники несанкционированной протестной акции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в воскресенье напали на Центральное РУВД столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>, заявил начальник минской милиции Иван Кубраков."Протестующие напали на центральное РУВД города Минска: начали бросать камни по служебному транспорту органов внутренних дел. Сотрудниками органов внутренних дел были приняты меры по пресечению противоправных действий, применены спецсредства и физическая сила", - сказал Кубраков.Видео его выступления приводит в своем <a href="https://t.me/belta_telegramm/21388" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> госагентство Белта.
https://ria.ru/20201025/minsk-1581471527.html
Если любят так камни, отправить их на каменные карьеры.
87
Прям на видео мирная молодежь))) Сначала вот такие неадекватные под солями или алкоголем бегут с камнями. После в нексте публикуют что парень шел за хлебом и тому подобное))) 2020 век, интернет есть, книги есть, информация в открытом доступе. Посмотри на примеры за последние 50 лет подобных акций протестов и к чему они обычно приводят. Зачем обычному народу эти смены власти постоянные? Что именно не устраивает их в бизнесе или какой еще либо индустрии где они заняты или трудятся. Просто ссылаясь на конституцию на право протеста, протест во имя протеста. Вообще без пряников для самих участников)))) Вроде умнеть народ должен и отнимать у кукловодов ниточки управления и пресикать все манипуляции и стравливания народов. Развиваться во благо всего человечества, а не во благо отдельных кошельков корпараций и стран отдельных. Но нет...Прогресс не идет. Словно рождены и созданы быть рабами и пешками в чужих играх
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минск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Митингующие бросали камни во время шествия оппозиции в Минске
Белорусское госагентство Белта передает, что митингующие в Минске бросали бутылки и камни в центральное РУВД (на Орловской улице).
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минск, белоруссия, в мире

Митингующие в Минске забросали камнями отделение милиции

21:53 25.10.2020 (обновлено: 22:13 25.10.2020)
 
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МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Участники несанкционированной протестной акции в Минске в воскресенье напали на Центральное РУВД столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД Белоруссии, заявил начальник минской милиции Иван Кубраков.
"Протестующие напали на центральное РУВД города Минска: начали бросать камни по служебному транспорту органов внутренних дел. Сотрудниками органов внутренних дел были приняты меры по пресечению противоправных действий, применены спецсредства и физическая сила", - сказал Кубраков.
Видео его выступления приводит в своем Telegram-канале госагентство Белта.
Акция протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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