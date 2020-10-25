https://ria.ru/20201025/minsk-1581492248.html

Митингующие в Минске забросали камнями отделение милиции

Участники несанкционированной протестной акции в Минске в воскресенье напали на Центральное РУВД столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T21:53

2020-10-25T21:53

2020-10-25T22:13

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<strong>МИНСК, 25 окт – РИА Новости.</strong> Участники несанкционированной протестной акции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в воскресенье напали на Центральное РУВД столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>, заявил начальник минской милиции Иван Кубраков."Протестующие напали на центральное РУВД города Минска: начали бросать камни по служебному транспорту органов внутренних дел. Сотрудниками органов внутренних дел были приняты меры по пресечению противоправных действий, применены спецсредства и физическая сила", - сказал Кубраков.Видео его выступления приводит в своем <a href="https://t.me/belta_telegramm/21388" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> госагентство Белта.

https://ria.ru/20201025/minsk-1581471527.html

Иван Широн

Прям на видео мирная молодежь))) Сначала вот такие неадекватные под солями или алкоголем бегут с камнями. После в нексте публикуют что парень шел за хлебом и тому подобное))) 2020 век, интернет есть, книги есть, информация в открытом доступе. Посмотри на примеры за последние 50 лет подобных акций протестов и к чему они обычно приводят. Зачем обычному народу эти смены власти постоянные? Что именно не устраивает их в бизнесе или какой еще либо индустрии где они заняты или трудятся. Просто ссылаясь на конституцию на право протеста, протест во имя протеста. Вообще без пряников для самих участников)))) Вроде умнеть народ должен и отнимать у кукловодов ниточки управления и пресикать все манипуляции и стравливания народов. Развиваться во благо всего человечества, а не во благо отдельных кошельков корпараций и стран отдельных. Но нет...Прогресс не идет. Словно рождены и созданы быть рабами и пешками в чужих играх

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