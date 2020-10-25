https://ria.ru/20201025/minsk-1581472651.html

Очевидцы сообщили о массовых задержаниях протестующих в Минске

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии после применения спецсредств против участников несанкционированной протестной акции в Минске начали массовые... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T18:43

2020-10-25T18:43

2020-10-25T21:55

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 окт – РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> после применения спецсредств против участников несанкционированной протестной акции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> начали массовые задержания демонстрантов, сообщили РИА Новости очевидцы с места событий.Согласно их данным, после того, как силовики "задействовали светошумовые гранаты" в отношении протестующих, последние бросились в близлежащие жилые дворы."Началась паника, люди услышали громкие взрывы и увидели яркие вспышки. В отдельных случаях гранаты взорвались прямо под ногами у протестующих, некоторые так и остались стоять в дыму. Остальные бросились врассыпную. Следом за этим начались массовые задержания, людей хватали и тащили в автобусы", - рассказал один из свидетелей произошедшего.Он затруднился назвать точное число задержанных. Между тем другой очевидец сообщил, что на его глазах силовики задержали "не менее десяти человек"."Разобраться в пылу происходящего, сколько точно задержаны, было невозможно. Я сам насчитал не меньше десяти человек. Кто-то из них падал, тут же подбегали омоновцы и били их, после чего задерживали. На месте присутствовали медики, и я видел, как к ним обращались пострадавшие: одни после взрывов временно лишились слуха, у других были ожоги, был также мужчина с травмой живота. Сколько их было - опять же, сказать сложно", - заявил мужчина.Третий очевидец рассказал: уже после того, как толпа рассеялась, небольшие группы бойцов ОМОНа были брошены на "прочесывание" близлежащих дворов в поисках остатков демонстрантов. Отдельной группе при этом было поручено проверять водителей проезжавших по этим дворам машин, добавил собеседник агентства.Ранее белорусские правоохранители заявили, что применили спецсредства на улице Орловской для "пресечения противоправных действий протестующих" в Минске. Улица Орловская ведет от площади Бангалор к Дворцу независимости – резиденции главы государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.

piligrimwl Правильно. Разогнать, и кое кого посадить. Хватит воду мутить, хватит страну гробитьь 188

Vlatko Grey Белорусы очень упрямый народ. Если он обозлился на Лукашенко, то хоть сажай их хоть убивай, будут бастовать пока своего не добьются. Хорошо бы без большой крови. 144

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"Это наш город!" Жители Минска устроили несанкционированное шествие Участники несанкционированной акции протеста в Минске дошли до стелы "Минск – город-герой" и продолжают шествие. 2020-10-25T18:43 true PT0M31S

Митингующие бросали камни во время шествия оппозиции в Минске Белорусское госагентство Белта передает, что митингующие в Минске бросали бутылки и камни в центральное РУВД (на Орловской улице). 2020-10-25T18:43 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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