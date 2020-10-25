https://ria.ru/20201025/minsk-1581471527.html
Силовики применили спецсредства против протестующих в Минске
Белорусские правоохранители применили спецсредства на улице Орловской в Минске для "пресечения противоправных действий протестующих", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T18:37
2020-10-25T18:37
2020-10-25T21:55
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 окт – РИА Новости.</strong> Белорусские правоохранители применили спецсредства на улице Орловской в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> для "пресечения противоправных действий протестующих", сообщили РИА Новости в воскресенье в ГУВД Минского горисполкома."Правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих в районе здания Центрального РУВД Минска, которое расположено на улице Орловская", - сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что протестующие отошли по улице назад и находятся в районе здания РУВД. До этого демонстранты были в районе Дворца Независимости - резиденции президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.
Лев
Несанкционированные действия толпы должны пресекаться в любой стране.Это азбука порядка.Анархистов-в застенки!
133
Александр Аникин
Это бульбомёт на фото.
57
12
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Митингующие бросали камни во время шествия оппозиции в Минске
Белорусское госагентство Белта передает, что митингующие в Минске бросали бутылки и камни в центральное РУВД (на Орловской улице).
2020-10-25T18:37
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PT0M56S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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