https://ria.ru/20201025/minsk-1581471527.html

Силовики применили спецсредства против протестующих в Минске

Белорусские правоохранители применили спецсредства на улице Орловской в Минске для "пресечения противоправных действий протестующих", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T18:37

2020-10-25T18:37

2020-10-25T21:55

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 окт – РИА Новости.</strong> Белорусские правоохранители применили спецсредства на улице Орловской в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> для "пресечения противоправных действий протестующих", сообщили РИА Новости в воскресенье в ГУВД Минского горисполкома."Правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих в районе здания Центрального РУВД Минска, которое расположено на улице Орловская", - сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что протестующие отошли по улице назад и находятся в районе здания РУВД. До этого демонстранты были в районе Дворца Независимости - резиденции президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.

Лев Несанкционированные действия толпы должны пресекаться в любой стране.Это азбука порядка.Анархистов-в застенки! 133

Александр Аникин Это бульбомёт на фото. 57

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Митингующие бросали камни во время шествия оппозиции в Минске Белорусское госагентство Белта передает, что митингующие в Минске бросали бутылки и камни в центральное РУВД (на Орловской улице). 2020-10-25T18:37 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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