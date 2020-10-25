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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201025/minsk-1581469974.html
Милиция применила светошумовые гранаты на акции в Минске
Милиция применила светошумовые гранаты во время акции на Орловской улице в Минске, ранее многотысячная колонна протестующих вплотную подошла к кордону... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T18:20
2020-10-25T20:25
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 окт — РИА Новости.</strong> Милиция применила светошумовые гранаты во время акции на Орловской улице в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, ранее многотысячная колонна протестующих вплотную подошла к кордону силовиков, сообщают РИА Новости очевидцы.Демонстранты и сотрудники правоохранительных органов встретились на подступах к резиденции президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>. Сюда стянули спецтехнику: армейские грузовики, водометы и заградительные автомобили "Рубеж". Силовики встретили митингующих с щитами и в полной амуниции."Произошла череда громких взрывов, были яркие вспышки. Похоже, что силовики применили против демонстрантов светошумовые гранаты. Всего около десяти взрывов. Люди бросились врассыпную", — рассказал собеседник агентства.В ГУВД Минского горисполкома пояснили, что милиция применила "спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих". После этого демонстранты двинулись в сторону Центрального РУВД, где начались массовые задержания.Как заявили очевидцы, "людей хватали и тащили в автобусы". По их словам, силовики забрали "не менее десяти человек", однако точное количество назвать сложно."Кто-то из них падал, тут же подбегали омоновцы и били их, после чего задерживали. На месте присутствовали медики, и я видел, как к ним обращались пострадавшие: одни после взрывов временно лишились слуха, у других были ожоги, был также мужчина с травмой живота", — сказал один из горожан.В воскресенье в Минске прошло многотысячное шествие оппозиции. С утра в городе усилили меры безопасности: в центр столицы стянули силовиков и спецтехнику, приостановили работу 12 станций метро.Сегодня истекает срок ультиматума, который выдвинула экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a>. Она потребовала от <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a> до 26 октября объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа Тихановская пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.Протесты в БелоруссииПротестные акции в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил Лукашенко: он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.В конце сентября Лукашенко вступил в должность президента, что спровоцировало очередную серию митингов. После этого глава дипломатии <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюза</a> <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank">Жозеп Боррель</a> заявил, что инаугурация лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируются из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, а европейцы им "подыгрывают".
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20201025/belorussiya-1581457966.html
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

Милиция применила светошумовые гранаты на акции в Минске

18:20 25.10.2020 (обновлено: 20:25 25.10.2020)
 
© REUTERS / StringerАкция протеста оппозиции в Минске
Акция протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© REUTERS / Stringer
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МИНСК, 25 окт — РИА Новости. Милиция применила светошумовые гранаты во время акции на Орловской улице в Минске, ранее многотысячная колонна протестующих вплотную подошла к кордону силовиков, сообщают РИА Новости очевидцы.
Демонстранты и сотрудники правоохранительных органов встретились на подступах к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сюда стянули спецтехнику: армейские грузовики, водометы и заградительные автомобили "Рубеж". Силовики встретили митингующих с щитами и в полной амуниции.
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"Произошла череда громких взрывов, были яркие вспышки. Похоже, что силовики применили против демонстрантов светошумовые гранаты. Всего около десяти взрывов. Люди бросились врассыпную", — рассказал собеседник агентства.
В ГУВД Минского горисполкома пояснили, что милиция применила "спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих". После этого демонстранты двинулись в сторону Центрального РУВД, где начались массовые задержания.
Как заявили очевидцы, "людей хватали и тащили в автобусы". По их словам, силовики забрали "не менее десяти человек", однако точное количество назвать сложно.
"Кто-то из них падал, тут же подбегали омоновцы и били их, после чего задерживали. На месте присутствовали медики, и я видел, как к ним обращались пострадавшие: одни после взрывов временно лишились слуха, у других были ожоги, был также мужчина с травмой живота", — сказал один из горожан.
В воскресенье в Минске прошло многотысячное шествие оппозиции. С утра в городе усилили меры безопасности: в центр столицы стянули силовиков и спецтехнику, приостановили работу 12 станций метро.
Сегодня истекает срок ультиматума, который выдвинула экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она потребовала от Александра Лукашенко до 26 октября объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В случае отказа Тихановская пригрозила ему массовыми протестами, забастовками, блокировкой дорог и обвалом продаж в государственных магазинах.
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Протесты в Белоруссии

Протестные акции в Белоруссии начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил Лукашенко: он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.
В конце сентября Лукашенко вступил в должность президента, что спровоцировало очередную серию митингов. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что инаугурация лишена демократической легитимности и ведет к углублению кризиса в Белоруссии.
В Минске при этом неоднократно подчеркивали, что протесты координируются из-за границы. По словам Лукашенко, Запад вмешивается в ситуацию в республике: беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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