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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201025/minsk-1581436034.html
В Минске закрыли 12 станций метро перед акцией оппозиции
Метрополитен Минска сообщил о приостановке работы двенадцати станций в преддверии намеченной на этот день очередной масштабной несогласованной акции сторонников РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T12:48
2020-10-25T13:22
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 окт — РИА Новости.</strong> Метрополитен <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> сообщил о приостановке работы двенадцати станций в преддверии намеченной на этот день очередной масштабной несогласованной акции сторонников оппозиции.На вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Академия наук", "Парк Челюскинцев", "Первомайская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная" и "Пушкинская".Отмечается, что поезда на этих станциях проследуют без остановки.В воскресенье сторонники белорусской оппозиции вновь намерены собраться на не санкционированное властями шествие. В связи с этим в центр Минска уже с утра стянули спецтехнику и усилили меры безопасности. Силовики охраняют центральные городские площади.Массовые акции протеста начались после прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>. При разгонах протестов силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции оппозиции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html
Надоело им жить спокойно. Видимо хотят украинского драйва....... Получат. Страна развалится. Нам надо будет пару областей забрать себе.
152
Правильное решение. Кто хочет пошляться по улицам, пусть пешком добираются.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Колонна техники и пустые улицы: белорусские силовики стягиваются в центр Минска
Колонна техники силовиков стягивается по пустым улицам в воскресное утро в центр Минска до начала новой несанкционированной акции оппозиции. Обстановка на трех крупнейших площадях с начала дня нетипична, обычно в это время здесь уже толпы протестующих.
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минск, белоруссия, в мире

В Минске закрыли 12 станций метро перед акцией оппозиции

12:48 25.10.2020 (обновлено: 13:22 25.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 окт — РИА Новости. Метрополитен Минска сообщил о приостановке работы двенадцати станций в преддверии намеченной на этот день очередной масштабной несогласованной акции сторонников оппозиции.
На вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Академия наук", "Парк Челюскинцев", "Первомайская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная" и "Пушкинская".
Отмечается, что поезда на этих станциях проследуют без остановки.
В воскресенье сторонники белорусской оппозиции вновь намерены собраться на не санкционированное властями шествие. В связи с этим в центр Минска уже с утра стянули спецтехнику и усилили меры безопасности. Силовики охраняют центральные городские площади.
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 08:00
Белоруссия хоронит "цветную революцию"
Массовые акции протеста начались после прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко.
При разгонах протестов силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции оппозиции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
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