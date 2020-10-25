https://ria.ru/20201025/minsk-1581436034.html

В Минске закрыли 12 станций метро перед акцией оппозиции

Метрополитен Минска сообщил о приостановке работы двенадцати станций в преддверии намеченной на этот день очередной масштабной несогласованной акции сторонников РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T12:48

2020-10-25T12:48

2020-10-25T13:22

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 25 окт — РИА Новости.</strong> Метрополитен <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> сообщил о приостановке работы двенадцати станций в преддверии намеченной на этот день очередной масштабной несогласованной акции сторонников оппозиции.На вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Академия наук", "Парк Челюскинцев", "Первомайская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная" и "Пушкинская".Отмечается, что поезда на этих станциях проследуют без остановки.В воскресенье сторонники белорусской оппозиции вновь намерены собраться на не санкционированное властями шествие. В связи с этим в центр Минска уже с утра стянули спецтехнику и усилили меры безопасности. Силовики охраняют центральные городские площади.Массовые акции протеста начались после прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>. При разгонах протестов силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции оппозиции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

Егор Панкратов Надоело им жить спокойно. Видимо хотят украинского драйва....... Получат. Страна развалится. Нам надо будет пару областей забрать себе. 152

Степан Краснов Правильное решение. Кто хочет пошляться по улицам, пусть пешком добираются. 129

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонна техники и пустые улицы: белорусские силовики стягиваются в центр Минска Колонна техники силовиков стягивается по пустым улицам в воскресное утро в центр Минска до начала новой несанкционированной акции оппозиции. Обстановка на трех крупнейших площадях с начала дня нетипична, обычно в это время здесь уже толпы протестующих. 2020-10-25T12:48 true PT0M46S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире