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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201025/minsk-1581427664.html
В центр Минска, где ожидается акция протеста, стягивают силовиков
Милиция, внутренние войска и ОМОН стягиваются в центр Минска, где в воскресенье ожидается очередная масштабная несанкционированная акция сторонников оппозиции,... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T11:21
2020-10-25T12:23
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 25 окт - РИА Новости.</strong> Милиция, внутренние войска и ОМОН стягиваются в центр Минска, где в воскресенье ожидается очередная масштабная несанкционированная акция сторонников оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.С самого утра автомобили ДПС стали перекрывать транспортное движение на улочках, прилегающих к проспекту Независимости – одной из центральных транспортных артерий города. Движение по самому проспекту пока остается открытым. Около 10.40 (время совпадает с московским) в направлении центра по проспекту проехала большая колонна техники силовиков: грузовики для перевозки личного состава, автозаки, водометы, заградительные машины "Рубеж".Обстановка на трех крупнейших площадях <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> - Победы, Октябрьской и Независимости – с утра была нетипичной. Обычно к 10.00 эти излюбленные точки сбора протестующих полностью оцеплены, там дежурят силовики, рядом припаркован их транспорт, выставлены ограждения. Однако в это воскресенье белорусские правоохранители начали разворачивать свои силы на центральных площадях столицы заметно позже обычного. Люди в военной форме огораживают колючей проволокой стелу "Минск – город-герой", мимо которой по воскресеньям часто проходят участники протестных маршей.В отличие от предыдущей воскресной акции, участники которой двигались по Партизанскому проспекту в сторону окраины города, в этот раз они планируют пройти по его центральным улицам. Правоохранительные органы напоминают, что за участие и организацию несанкционированных акций предусмотрена административная и уголовная ответственность.В воскресенье истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201024/pompeo-lukashenko-1581381198.html
эх шура, где твои 80 процентов?
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шурика в Россию не пущать. у нас своих таких в избытке..
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Колонна техники и пустые улицы: белорусские силовики стягиваются в центр Минска
Колонна техники силовиков стягивается по пустым улицам в воскресное утро в центр Минска до начала новой несанкционированной акции оппозиции. Обстановка на трех крупнейших площадях с начала дня нетипична, обычно в это время здесь уже толпы протестующих.
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В центр Минска, где ожидается акция протеста, стягивают силовиков

11:21 25.10.2020 (обновлено: 12:23 25.10.2020)
 
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МИНСК, 25 окт - РИА Новости. Милиция, внутренние войска и ОМОН стягиваются в центр Минска, где в воскресенье ожидается очередная масштабная несанкционированная акция сторонников оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
С самого утра автомобили ДПС стали перекрывать транспортное движение на улочках, прилегающих к проспекту Независимости – одной из центральных транспортных артерий города. Движение по самому проспекту пока остается открытым. Около 10.40 (время совпадает с московским) в направлении центра по проспекту проехала большая колонна техники силовиков: грузовики для перевозки личного состава, автозаки, водометы, заградительные машины "Рубеж".
Обстановка на трех крупнейших площадях Минска - Победы, Октябрьской и Независимости – с утра была нетипичной. Обычно к 10.00 эти излюбленные точки сбора протестующих полностью оцеплены, там дежурят силовики, рядом припаркован их транспорт, выставлены ограждения. Однако в это воскресенье белорусские правоохранители начали разворачивать свои силы на центральных площадях столицы заметно позже обычного. Люди в военной форме огораживают колючей проволокой стелу "Минск – город-герой", мимо которой по воскресеньям часто проходят участники протестных маршей.
В отличие от предыдущей воскресной акции, участники которой двигались по Партизанскому проспекту в сторону окраины города, в этот раз они планируют пройти по его центральным улицам. Правоохранительные органы напоминают, что за участие и организацию несанкционированных акций предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Здание посольства США в Минске - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 21:26
СМИ узнали детали разговора Лукашенко и Помпео
В воскресенье истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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