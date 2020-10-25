https://ria.ru/20201025/medved-1581273314.html
На Камчатке на видео сняли игры медведей перед спячкой
Сотрудники Кроноцкого заповедника опубликовали в инстаграме видео с медведями, которые наслаждаются последними бесснежными днями. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T00:41
2020-10-25T00:41
2020-10-25T12:15
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> Сотрудники Кроноцкого заповедника <a href="https://www.instagram.com/p/CGo5NMPnf98/" target="_blank">опубликовали</a> в инстаграме видео с медведями, которые наслаждаются последними бесснежными днями.Снять животных на камеру удалось государственному инспектору Кроноцкого заповедника Алексею Маслову."Скоро основная часть зверей, в первую очередь медведицы с медвежатами, отправится в свои берлоги, — поясняют в заповеднике. - А пока они используют последнюю в этом году возможность понежиться на пружинистой растительности тундры и поиграть".
https://ria.ru/20201022/galkina-1580498865.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дикие животные, туризм, новости - туризм, кроноцкий заповедник