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Шоубиз
https://ria.ru/20201025/manukyan-1581455390.html
Харламов и Воля высмеяли парня Ольги Бузовой
Возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян, стал гостем нового выпуска юмористической программы Comedy Club на ТНТ. Он продемонстрировал татуировку,... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T15:59
2020-10-25T15:59
шоубиз
давид манукян (dava)
знаменитости
павел воля
звезды
гарик харламов (игорь)
ольга бузова
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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Возлюбленный <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольги Бузовой</a>, блогер <a href="http://ria.ru/person_david-manukyan-dava/" target="_blank" data-auto="true">Давид Манукян</a>, стал гостем нового выпуска юмористической программы <a href="https://premier.one/show/8091" target="_blank" rel="nofollow noopener">Comedy Club</a> на ТНТ. Он продемонстрировал татуировку, сделанную на запястье в честь Бузовой, и был высмеян <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гариком Харламовым</a> и <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Volja/" target="_blank">Павлом Волей</a>. Манукян резко ответил, что не хотел бы продолжать эту тему. После этого в разговор вступил Воля, отметил успехи блогера.Давид Манукян имеет более 12 миллионов подписчиков в Instagram, а также занимается музыкой. Ранее в СМИ появились <a href="https://ria.ru/20201001/manukyan-1578059573.html" target="_blank">слухи</a> о его расставании с Бузовой, однако пара опровергла их.
https://ria.ru/20201019/kharlamov-1580523560.html
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давид манукян (dava), знаменитости, павел воля, звезды, гарик харламов (игорь), ольга бузова

Харламов и Воля высмеяли парня Ольги Бузовой

15:59 25.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец и блогер Давид Манукян (DAVA)
Певец и блогер Давид Манукян (DAVA) - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян, стал гостем нового выпуска юмористической программы Comedy Club на ТНТ. Он продемонстрировал татуировку, сделанную на запястье в честь Бузовой, и был высмеян Гариком Харламовым и Павлом Волей.

"У нас сразу вопрос. Оля не ревнует тебя к руке?" — спросил Гарик Харламов.

Манукян резко ответил, что не хотел бы продолжать эту тему. После этого в разговор вступил Воля, отметил успехи блогера.

“Дава записывает активно в последнее время лирические треки. На самом деле ты крут. Полгода назад тебя никто вообще не знал. Молодец — Бузова”, - высказался комик.

Давид Манукян имеет более 12 миллионов подписчиков в Instagram, а также занимается музыкой. Ранее в СМИ появились слухи о его расставании с Бузовой, однако пара опровергла их.
Актер Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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ШоубизДавид Манукян (Dava)ЗнаменитостиПавел ВолязвездыГарик Харламов (Игорь)Ольга Бузова
 
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