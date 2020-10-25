https://ria.ru/20201025/manukyan-1581455390.html

Харламов и Воля высмеяли парня Ольги Бузовой

Возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян, стал гостем нового выпуска юмористической программы Comedy Club на ТНТ. Он продемонстрировал татуировку,... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T15:59

2020-10-25T15:59

2020-10-25T15:59

шоубиз

давид манукян (dava)

знаменитости

павел воля

звезды

гарик харламов (игорь)

ольга бузова

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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Возлюбленный <a href="http://ria.ru/person_Olga_Buzova/" target="_blank" data-auto="true">Ольги Бузовой</a>, блогер <a href="http://ria.ru/person_david-manukyan-dava/" target="_blank" data-auto="true">Давид Манукян</a>, стал гостем нового выпуска юмористической программы <a href="https://premier.one/show/8091" target="_blank" rel="nofollow noopener">Comedy Club</a> на ТНТ. Он продемонстрировал татуировку, сделанную на запястье в честь Бузовой, и был высмеян <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гариком Харламовым</a> и <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Volja/" target="_blank">Павлом Волей</a>. Манукян резко ответил, что не хотел бы продолжать эту тему. После этого в разговор вступил Воля, отметил успехи блогера.Давид Манукян имеет более 12 миллионов подписчиков в Instagram, а также занимается музыкой. Ранее в СМИ появились <a href="https://ria.ru/20201001/manukyan-1578059573.html" target="_blank">слухи</a> о его расставании с Бузовой, однако пара опровергла их.

https://ria.ru/20201019/kharlamov-1580523560.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид манукян (dava), знаменитости, павел воля, звезды, гарик харламов (игорь), ольга бузова