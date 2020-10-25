https://ria.ru/20201025/luzhkov-1581443657.html

Путин рассказал об отношениях с Лужковым

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его отношения с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым были официальными, но весьма доверительными, он относился к Лужкову с РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T14:07

2020-10-25T14:07

2020-10-25T14:07

дональд трамп

джо байден

владимир путин

юрий лужков

москва

сша

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156220/38/1562203874_0:157:3084:1892_1400x0_80_0_0_ed5a68162cf28e964c6f3f7fad8cc1d3.jpg

<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> рассказал, что его отношения с экс-мэром <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Luzhkov/" target="_blank" data-auto="true">Юрием Лужковым</a> были официальными, но весьма доверительными, он относился к Лужкову с уважением."Мне лучше знать, какие у меня были отношения с Юрием Михайловичем. Юрий Михайлович был очень уважаемым человеком в стране. И я к нему так и относился, с уважением. И у нас отношения были официальные, но весьма доверительные", - сказал Путин в эфире канала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a> на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, заявившего во время дебатов, что Путин дружил с Лужковым.Трамп во время дебатов с кандидатом в президенты США Джо Байденом заявил, что его оппонент якобы получал деньги от России через президента Путина. По словам Трампа, Байден получил 3,5 миллиона долларов, потому что он был в очень хороших отношениях с Лужковым. Трамп также подчеркнул, что никогда не получал денег от России. Байден в свою очередь, заявил, что Россия не хочет его победы на выборах.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предвыборные дебаты в США, отметил, что в Америке идут соревнования по признанию в большей нелюбви к России, что уже стало константой. Власти РФ ранее неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада во вмешательстве в демократические процессы.

https://ria.ru/20200214/1564769641.html

20

москва

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, владимир путин, юрий лужков, москва, сша, политика