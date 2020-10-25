Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201025/luzhkov-1581443657.html
Путин рассказал об отношениях с Лужковым
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его отношения с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым были официальными, но весьма доверительными, он относился к Лужкову с РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T14:07
2020-10-25T14:07
дональд трамп
джо байден
владимир путин
юрий лужков
москва
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156220/38/1562203874_0:157:3084:1892_1400x0_80_0_0_ed5a68162cf28e964c6f3f7fad8cc1d3.jpg
<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> рассказал, что его отношения с экс-мэром <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Luzhkov/" target="_blank" data-auto="true">Юрием Лужковым</a> были официальными, но весьма доверительными, он относился к Лужкову с уважением."Мне лучше знать, какие у меня были отношения с Юрием Михайловичем. Юрий Михайлович был очень уважаемым человеком в стране. И я к нему так и относился, с уважением. И у нас отношения были официальные, но весьма доверительные", - сказал Путин в эфире канала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a> на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, заявившего во время дебатов, что Путин дружил с Лужковым.Трамп во время дебатов с кандидатом в президенты США Джо Байденом заявил, что его оппонент якобы получал деньги от России через президента Путина. По словам Трампа, Байден получил 3,5 миллиона долларов, потому что он был в очень хороших отношениях с Лужковым. Трамп также подчеркнул, что никогда не получал денег от России. Байден в свою очередь, заявил, что Россия не хочет его победы на выборах.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предвыборные дебаты в США, отметил, что в Америке идут соревнования по признанию в большей нелюбви к России, что уже стало константой. Власти РФ ранее неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада во вмешательстве в демократические процессы.
https://ria.ru/20200214/1564769641.html
20
москва
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156220/38/1562203874_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_27335b09f3cfd0822f2cb36cf255f8b4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, владимир путин, юрий лужков, москва, сша, политика

Путин рассказал об отношениях с Лужковым

14:07 25.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБывший мэр Москвы Юрий Лужков
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его отношения с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым были официальными, но весьма доверительными, он относился к Лужкову с уважением.
"Мне лучше знать, какие у меня были отношения с Юрием Михайловичем. Юрий Михайлович был очень уважаемым человеком в стране. И я к нему так и относился, с уважением. И у нас отношения были официальные, но весьма доверительные", - сказал Путин в эфире канала "Россия 1" на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, заявившего во время дебатов, что Путин дружил с Лужковым.
Трамп во время дебатов с кандидатом в президенты США Джо Байденом заявил, что его оппонент якобы получал деньги от России через президента Путина. По словам Трампа, Байден получил 3,5 миллиона долларов, потому что он был в очень хороших отношениях с Лужковым. Трамп также подчеркнул, что никогда не получал денег от России. Байден в свою очередь, заявил, что Россия не хочет его победы на выборах.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предвыборные дебаты в США, отметил, что в Америке идут соревнования по признанию в большей нелюбви к России, что уже стало константой. Власти РФ ранее неоднократно отвергали обвинения со стороны Запада во вмешательстве в демократические процессы.
Юрий Лужков - РИА Новости, 1920, 14.02.2020
14 февраля, 12:53
Песков заявил о необходимости сохранить память о Лужкове
 
Обсудить20
Дональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинЮрий ЛужковМоскваСШАПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью
00:09Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы
23:18Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали
23:17Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцидной политики
23:13На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии
23:08Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу
23:03В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом
22:48Пушков оценил обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе
22:43Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной
22:43Появились данные экзитпола по всеукраинскому опросу
22:42Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии
22:39Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии
22:35Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе
22:27"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецка
22:23Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев
22:22Экзитпол: Будапештский меморандум поддержали 78 процентов украинцев
22:14Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда
22:09Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы в Карабахе
21:58В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек
21:53Митингующие в Минске забросали камнями отделение милиции
Лента новостейМолния