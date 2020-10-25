https://ria.ru/20201025/leschenko-1581464941.html

"Купила три бутылки водки": экс-жена Лещенко рассказала о разводе с ним

Первая жена Льва Лещенко исполнительница Алла Абдалова рассказала о разводе с певцом в передаче НТВ “Секрет на миллион”, который был посвящен бывшим женам... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T17:26

2020-10-25T17:26

2020-10-25T17:26

шоубиз

шоу-бизнес

лев лещенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148459/86/1484598638_0:5:2685:1515_1400x0_80_0_0_e91b84e4f80080d81f8e6d1183a92290.jpg

<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Первая жена <a href="http://ria.ru/person_Lev_Leshhenko/" target="_blank" data-auto="true">Льва Лещенко</a> исполнительница Алла Абдалова рассказала о разводе с певцом в передаче НТВ “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=kvH2F5gb2CU" target="_blank" rel="nofollow noopener">Секрет на миллион</a>”, который был посвящен бывшим женам знаменитостей. По словам Абдаловой, певец, с которым они прожили в браке более десяти лет, перед разводом ничего не сказал, а просто взял вещи и ушел.“Никаких разговоров. Забрал свои вещички и ушел. И не сказал ничего больше. Только по телефону мне позвонил. И я ему советы дала”, — рассказала экс-супруга. Она отметила, что развод прошел мирно, а в ЗАГС они шутили и смеялись, когда подписывали документы. Абдалова поделилась, что после этого купила три бутылки водки.“Села, смотрю. Открыла, пошла взяла бокал, налила, выпила - ничего не берет. Посмотрела градусы, вроде нормальные. Бутылку выпила - не берет. Вторую выпила - ничего не берет. А внутри трясет. А потом я уже никуда не выходила, но так ничего и не брало. С десятого этажа была мысль броситься, но так высоко… Любила сильно. И до сих пор”, - призналась певица.Она добавила, что и по сей день следит за жизнью и здоровьем Лещенко и радуется за него.

https://ria.ru/20201004/ubytki-1578184929.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, лев лещенко