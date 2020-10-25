https://ria.ru/20201025/leschenko-1581464941.html
"Купила три бутылки водки": экс-жена Лещенко рассказала о разводе с ним
Первая жена Льва Лещенко исполнительница Алла Абдалова рассказала о разводе с певцом в передаче НТВ “Секрет на миллион”, который был посвящен бывшим женам... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T17:26
2020-10-25T17:26
2020-10-25T17:26
шоубиз
шоу-бизнес
лев лещенко
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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Первая жена <a href="http://ria.ru/person_Lev_Leshhenko/" target="_blank" data-auto="true">Льва Лещенко</a> исполнительница Алла Абдалова рассказала о разводе с певцом в передаче НТВ “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=kvH2F5gb2CU" target="_blank" rel="nofollow noopener">Секрет на миллион</a>”, который был посвящен бывшим женам знаменитостей. По словам Абдаловой, певец, с которым они прожили в браке более десяти лет, перед разводом ничего не сказал, а просто взял вещи и ушел.“Никаких разговоров. Забрал свои вещички и ушел. И не сказал ничего больше. Только по телефону мне позвонил. И я ему советы дала”, — рассказала экс-супруга. Она отметила, что развод прошел мирно, а в ЗАГС они шутили и смеялись, когда подписывали документы. Абдалова поделилась, что после этого купила три бутылки водки.“Села, смотрю. Открыла, пошла взяла бокал, налила, выпила - ничего не берет. Посмотрела градусы, вроде нормальные. Бутылку выпила - не берет. Вторую выпила - ничего не берет. А внутри трясет. А потом я уже никуда не выходила, но так ничего и не брало. С десятого этажа была мысль броситься, но так высоко… Любила сильно. И до сих пор”, - призналась певица.Она добавила, что и по сей день следит за жизнью и здоровьем Лещенко и радуется за него.
https://ria.ru/20201004/ubytki-1578184929.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, лев лещенко
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.
Первая жена Льва Лещенко
исполнительница Алла Абдалова рассказала о разводе с певцом в передаче НТВ “Секрет на миллион
”, который был посвящен бывшим женам знаменитостей.
По словам Абдаловой, певец, с которым они прожили в браке более десяти лет, перед разводом ничего не сказал, а просто взял вещи и ушел.
“Никаких разговоров. Забрал свои вещички и ушел. И не сказал ничего больше. Только по телефону мне позвонил. И я ему советы дала”, — рассказала экс-супруга.
Она отметила, что развод прошел мирно, а в ЗАГС они шутили и смеялись, когда подписывали документы. Абдалова поделилась, что после этого купила три бутылки водки.
“Села, смотрю. Открыла, пошла взяла бокал, налила, выпила - ничего не берет. Посмотрела градусы, вроде нормальные. Бутылку выпила - не берет. Вторую выпила - ничего не берет. А внутри трясет. А потом я уже никуда не выходила, но так ничего и не брало. С десятого этажа была мысль броситься, но так высоко… Любила сильно. И до сих пор”, - призналась певица.
Она добавила, что и по сей день следит за жизнью и здоровьем Лещенко и радуется за него.