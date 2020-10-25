Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201025/leschenko-1581464941.html
"Купила три бутылки водки": экс-жена Лещенко рассказала о разводе с ним
Первая жена Льва Лещенко исполнительница Алла Абдалова рассказала о разводе с певцом в передаче НТВ “Секрет на миллион”, который был посвящен бывшим женам... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T17:26
2020-10-25T17:26
шоубиз
шоу-бизнес
лев лещенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148459/86/1484598638_0:5:2685:1515_1400x0_80_0_0_e91b84e4f80080d81f8e6d1183a92290.jpg
<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Первая жена <a href="http://ria.ru/person_Lev_Leshhenko/" target="_blank" data-auto="true">Льва Лещенко</a> исполнительница Алла Абдалова рассказала о разводе с певцом в передаче НТВ “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=kvH2F5gb2CU" target="_blank" rel="nofollow noopener">Секрет на миллион</a>”, который был посвящен бывшим женам знаменитостей. По словам Абдаловой, певец, с которым они прожили в браке более десяти лет, перед разводом ничего не сказал, а просто взял вещи и ушел.“Никаких разговоров. Забрал свои вещички и ушел. И не сказал ничего больше. Только по телефону мне позвонил. И я ему советы дала”, — рассказала экс-супруга. Она отметила, что развод прошел мирно, а в ЗАГС они шутили и смеялись, когда подписывали документы. Абдалова поделилась, что после этого купила три бутылки водки.“Села, смотрю. Открыла, пошла взяла бокал, налила, выпила - ничего не берет. Посмотрела градусы, вроде нормальные. Бутылку выпила - не берет. Вторую выпила - ничего не берет. А внутри трясет. А потом я уже никуда не выходила, но так ничего и не брало. С десятого этажа была мысль броситься, но так высоко… Любила сильно. И до сих пор”, - призналась певица.Она добавила, что и по сей день следит за жизнью и здоровьем Лещенко и радуется за него.
https://ria.ru/20201004/ubytki-1578184929.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148459/86/1484598638_0:0:2685:2015_1400x0_80_0_0_fa0263147a53cb3fe716e12d4f3789ca.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, лев лещенко

"Купила три бутылки водки": экс-жена Лещенко рассказала о разводе с ним

17:26 25.10.2020
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Первая жена Льва Лещенко исполнительница Алла Абдалова рассказала о разводе с певцом в передаче НТВ “Секрет на миллион”, который был посвящен бывшим женам знаменитостей.
По словам Абдаловой, певец, с которым они прожили в браке более десяти лет, перед разводом ничего не сказал, а просто взял вещи и ушел.
“Никаких разговоров. Забрал свои вещички и ушел. И не сказал ничего больше. Только по телефону мне позвонил. И я ему советы дала”, — рассказала экс-супруга.
Она отметила, что развод прошел мирно, а в ЗАГС они шутили и смеялись, когда подписывали документы. Абдалова поделилась, что после этого купила три бутылки водки.
“Села, смотрю. Открыла, пошла взяла бокал, налила, выпила - ничего не берет. Посмотрела градусы, вроде нормальные. Бутылку выпила - не берет. Вторую выпила - ничего не берет. А внутри трясет. А потом я уже никуда не выходила, но так ничего и не брало. С десятого этажа была мысль броситься, но так высоко… Любила сильно. И до сих пор”, - призналась певица.
Она добавила, что и по сей день следит за жизнью и здоровьем Лещенко и радуется за него.
Певец Лев Лещенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября, 16:43Шоубиз
Лещенко пожаловался на "огромные убытки" артистов
 
Обсудить0
ШоубизШоу-бизнесЛев Лещенко
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью
00:09Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы
23:18Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали
23:17Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцидной политики
23:13На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии
23:08Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу
23:03В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом
22:48Пушков оценил обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе
22:43Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной
22:43Появились данные экзитпола по всеукраинскому опросу
22:42Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии
22:39Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии
22:35Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе
22:27"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецка
22:23Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев
22:22Экзитпол: Будапештский меморандум поддержали 78 процентов украинцев
22:14Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда
22:09Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы в Карабахе
21:58В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек
21:53Митингующие в Минске забросали камнями отделение милиции
Лента новостейМолния