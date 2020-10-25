https://ria.ru/20201025/lawrence-1581040570.html
Посетительница музея нашла пропавшую картину Джейкоба Лоуренса
Посетительница выставки "Джейкоб Лоуренс: Американская борьба" в Метрополитен-музее в Нью-Йорке помогла найти считавшуюся утраченной картину художника из его... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T05:17
2020-10-25T05:17
2020-10-25T07:02
the metropolitan museum of art
сша
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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости</strong>. Посетительница выставки "Джейкоб Лоуренс: Американская борьба" в Метрополитен-музее в Нью-Йорке помогла найти считавшуюся утраченной картину художника из его серии "Борьба. Из истории американского народа" (1954 — 1956), сообщает <a href="https://www.nytimes.com/2020/10/21/arts/design/jacob-lawrence-painting-found.html" target="_blank">New York Times</a>.Женщина обратила внимание, что в экспозиции отсутствуют пять работ этой серии, изначально включавшей 30 произведений, и предположила, что одна из них может принадлежать ее соседям. Она оказалась права. Пожилая пара, живущая в нескольких минутах ходьбы от музея, действительно купила эту картину (№ 16) на благотворительном аукционе в 1960 году, и с тех пор она висела у них дома.Серия "Борьба. Из истории американского народа" изображает сцены американской истории с участием чернокожего и коренного населения. Это единственная (из десяти) неполная серия работ знаменитого афроамериканца, поскольку в конце 1950-х годов ее приобрел частный коллекционер без условия сохранения картин вместе и затем постепенно распродавал.Найденное полотно находится в хорошем состоянии и примет участие в выставке работ художника, которая продлится в Метрополитен-музее до 1 ноября. После этого оно отправится вместе с остальными произведениями Лоуренса в другие американские музеи, где также планируется продемонстрировать его творчество.
https://ria.ru/20191211/1562256011.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
the metropolitan museum of art, сша, новости культуры, музеи
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости
. Посетительница выставки "Джейкоб Лоуренс: Американская борьба" в Метрополитен-музее в Нью-Йорке помогла найти считавшуюся утраченной картину художника из его серии "Борьба. Из истории американского народа" (1954 — 1956), сообщает New York Times
.
Женщина обратила внимание, что в экспозиции отсутствуют пять работ этой серии, изначально включавшей 30 произведений, и предположила, что одна из них может принадлежать ее соседям.
Она оказалась права. Пожилая пара, живущая в нескольких минутах ходьбы от музея, действительно купила эту картину (№ 16) на благотворительном аукционе в 1960 году, и с тех пор она висела у них дома.
Серия "Борьба. Из истории американского народа" изображает сцены американской истории с участием чернокожего и коренного населения.
"В современном искусстве открытия такого уровня – большая редкость. Еще более волнительно то, что его сделала посетительница, которая живет около музея", — прокомментировал ситуацию директор Метрополитен-музея Макс Холляйн.
Это единственная (из десяти) неполная серия работ знаменитого афроамериканца, поскольку в конце 1950-х годов ее приобрел частный коллекционер без условия сохранения картин вместе и затем постепенно распродавал.
Найденное полотно находится в хорошем состоянии и примет участие в выставке работ художника, которая продлится в Метрополитен-музее до 1 ноября. После этого оно отправится вместе с остальными произведениями Лоуренса в другие американские музеи, где также планируется продемонстрировать его творчество.