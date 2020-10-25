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https://ria.ru/20201025/kudrin-1581451111.html
Кудрин рассказал о возможности поддержки бизнеса и населения
Даже половины средств ФНБ хватит правительству, чтобы продолжать антикризисную поддержку населения и бизнеса в течение двух-трёх лет, уверен глава Счетной... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T15:21
2020-10-25T15:26
россия
алексей кудрин
экономика
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<strong>ПЕТРОПАЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт - РИА Новости.</strong> Даже половины средств ФНБ хватит правительству, чтобы продолжать антикризисную поддержку населения и бизнеса в течение двух-трёх лет, уверен глава Счетной палаты России <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a>."Сейчас в Фонде национального благосостояния больше 8 триллионов (рублей - ред). То есть, это на минимум 2-3 года так восстановительного периода – по-настоящему поддержки бизнеса и населения хватит, даже если потратить половину", - заявил Кудрин в фильме Наили Аскер-заде на канале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.Он назвал нынешний мировой кризис уникальным, поскольку предыдущие кризисы 1998 года или 2008-2009 годов не могут даже приблизиться к масштабу текущего. "Поэтому и поддержка должна быть существенно больше", - полагает глава Счетной палаты.При этом он подчеркнул, что у властей есть необходимые ресурсы для такой поддержки. Помимо ФНБ, по его словам, в России сейчас есть ещё один крупный резерв - это возможность нарастить заимствования на рынке."В России один из самых маленьких уровней государственного долга", - сказал он."Сейчас у России достаточно ресурсов, фонд национального благосостояния в этом году даже увеличился. Россия во всеоружии подошла к кризису, и несмотря на его уникальность и глубину, у государства есть возможность (поддерживать экономику - ред)", - заявил Кудрин.
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россия
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россия, алексей кудрин, экономика

Кудрин рассказал о возможности поддержки бизнеса и населения

15:21 25.10.2020 (обновлено: 15:26 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время парламентских слушаний "О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время парламентских слушаний О параметрах проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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ПЕТРОПАЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт - РИА Новости. Даже половины средств ФНБ хватит правительству, чтобы продолжать антикризисную поддержку населения и бизнеса в течение двух-трёх лет, уверен глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
"Сейчас в Фонде национального благосостояния больше 8 триллионов (рублей - ред). То есть, это на минимум 2-3 года так восстановительного периода – по-настоящему поддержки бизнеса и населения хватит, даже если потратить половину", - заявил Кудрин в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".
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Он назвал нынешний мировой кризис уникальным, поскольку предыдущие кризисы 1998 года или 2008-2009 годов не могут даже приблизиться к масштабу текущего. "Поэтому и поддержка должна быть существенно больше", - полагает глава Счетной палаты.
При этом он подчеркнул, что у властей есть необходимые ресурсы для такой поддержки. Помимо ФНБ, по его словам, в России сейчас есть ещё один крупный резерв - это возможность нарастить заимствования на рынке.
"В России один из самых маленьких уровней государственного долга", - сказал он.
"Сейчас у России достаточно ресурсов, фонд национального благосостояния в этом году даже увеличился. Россия во всеоружии подошла к кризису, и несмотря на его уникальность и глубину, у государства есть возможность (поддерживать экономику - ред)", - заявил Кудрин.
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РоссияАлексей КудринЭкономика
 
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