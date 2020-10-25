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https://ria.ru/20201025/krym-1581449172.html
В Крыму оценили шансы Киева взыскать с России компенсацию
Шансы Киева взыскать с Москвы компенсацию за "ущерб" от потери Крыма равны нулю, сказал РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T15:01
2020-10-25T17:21
россия
верховная рада украины
владимир путин
республика крым
оон
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Шансы Киева взыскать с Москвы компенсацию за "ущерб" от потери <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> равны нулю, сказал РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве республики при президенте <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> Александр Молохов.Ранее глава украинской партии "Голос" Кира Рудик заявила, что в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем потребуют от Москвы.Как заметил Молохов, украинские политики в прошлом не раз озвучивали желание "истребовать мифическую компенсацию от России за потерю Крыма", однако Москва "не будет реагировать на очередную киевскую политическую авантюру".По его словам, подобную тему Киеву стоит обсуждать лишь на "консилиуме психиатров"."В конце концов, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало", — добавил Молохов.Киев неоднократно пытался взыскать с Москвы "компенсацию" по вопросам, связанным с Крымом, и за последние годы подал целую серию исков против России в различные инстанции. В частности, в сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство, потребовав подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Россию выплатить компенсацию. Иск касается в том числе "нарушения" прав Киева на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма. В январе 2017 года Украина подала иск против России в Международный суд ООН, обвинив Москву в незаконных поставках оружия и дискриминации крымских татар. В России неоднократно опровергали подобные обвинения, а в Крыму требования Киева назвали фарсом.
https://ria.ru/20201024/krym-1581304076.html
https://ria.ru/20201023/krym-1581204571.html
На них вообще надо прекращать внимание обращать. Просто не писать и не говорить о них. Пусть сами со своим безвизом там варятся.
29
Так в Крыму "оценили шансы Киева..." или в России?
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россия
республика крым
украина
РИА Новости
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россия, верховная рада украины, владимир путин, республика крым, оон, украина, в мире

В Крыму оценили шансы Киева взыскать с России компенсацию

15:01 25.10.2020 (обновлено: 17:21 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Шансы Киева взыскать с Москвы компенсацию за "ущерб" от потери Крыма равны нулю, сказал РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве республики при президенте России Александр Молохов.
Ранее глава украинской партии "Голос" Кира Рудик заявила, что в Верховной раде готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем потребуют от Москвы.
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Как заметил Молохов, украинские политики в прошлом не раз озвучивали желание "истребовать мифическую компенсацию от России за потерю Крыма", однако Москва "не будет реагировать на очередную киевскую политическую авантюру".
По его словам, подобную тему Киеву стоит обсуждать лишь на "консилиуме психиатров".
"В конце концов, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало", — добавил Молохов.
Киев неоднократно пытался взыскать с Москвы "компенсацию" по вопросам, связанным с Крымом, и за последние годы подал целую серию исков против России в различные инстанции. В частности, в сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство, потребовав подтвердить ее права как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Россию выплатить компенсацию. Иск касается в том числе "нарушения" прав Киева на природные ископаемые, нефть, газ и рыбные ресурсы на территории морского шельфа вокруг Крыма. В январе 2017 года Украина подала иск против России в Международный суд ООН, обвинив Москву в незаконных поставках оружия и дискриминации крымских татар. В России неоднократно опровергали подобные обвинения, а в Крыму требования Киева назвали фарсом.
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