https://ria.ru/20201025/krym-1581436314.html
В Госдуме ответили на инициативу Киева о подсчете компенсации из-за Крыма
Киевской власти пора прекратить попытки нажиться на Крыме, время, когда полуостров был украинским, безвозвратно прошло, заявил депутат Госдумы от крымского... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T12:51
2020-10-25T12:51
2020-10-25T13:20
россия
михаил шеремет
госдума рф
верховная рада украины
владимир путин
республика крым
украина
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Киевской власти пора прекратить попытки нажиться на <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыме</a>, время, когда полуостров был украинским, безвозвратно прошло, заявил депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от крымского региона <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шеремет</a>.Ранее глава украинской партии "Голос" Кира Рудик в ходе киевского форума по безопасности заявила, что в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> потребует от <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> за "нанесенный ущерб"."Видимо, им все не дает покоя Крым, вот и рождаются всякие ущербные идеи. Украине пора прекратить попытки нажиться на полуострове. Время, когда Крым был в составе Украины, ушло безвозвратно", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, сегодня стоит говорить как раз о возмещении Украиной ущерба, нанесенного полуострову."Киевские власти 20 с лишним лет эксплуатировали полуостров, приведя его в упадническое состояние. И только благодаря России, которая развивает Крым невиданными темпами, удалось добиться развития полуострова. Украина обязана возместить крымчанам материальный и моральный ущерб, и мы готовы его подсчитать и истребовать", - сказал депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201024/krym-1581304076.html
https://ria.ru/20201023/krym-1581204571.html
Sergej Klassen
Напрасные старанья... чубатые везде пытаются нажиться.. и на радости и на горе...
55
Марс Валиулин
Маловероятно, что бандеровцы какого-то Шеремута станут слушать. Тем более, что и международное право на их стороне будет.
38
14
россия
республика крым
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил шеремет, госдума рф, верховная рада украины, владимир путин, республика крым, украина, общество