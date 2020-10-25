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https://ria.ru/20201025/krym-1581436314.html
В Госдуме ответили на инициативу Киева о подсчете компенсации из-за Крыма
Киевской власти пора прекратить попытки нажиться на Крыме, время, когда полуостров был украинским, безвозвратно прошло, заявил депутат Госдумы от крымского... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T12:51
2020-10-25T13:20
россия
михаил шеремет
госдума рф
верховная рада украины
владимир путин
республика крым
украина
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Киевской власти пора прекратить попытки нажиться на <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыме</a>, время, когда полуостров был украинским, безвозвратно прошло, заявил депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от крымского региона <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шеремет</a>.Ранее глава украинской партии "Голос" Кира Рудик в ходе киевского форума по безопасности заявила, что в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной раде</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> потребует от <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> за "нанесенный ущерб"."Видимо, им все не дает покоя Крым, вот и рождаются всякие ущербные идеи. Украине пора прекратить попытки нажиться на полуострове. Время, когда Крым был в составе Украины, ушло безвозвратно", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, сегодня стоит говорить как раз о возмещении Украиной ущерба, нанесенного полуострову."Киевские власти 20 с лишним лет эксплуатировали полуостров, приведя его в упадническое состояние. И только благодаря России, которая развивает Крым невиданными темпами, удалось добиться развития полуострова. Украина обязана возместить крымчанам материальный и моральный ущерб, и мы готовы его подсчитать и истребовать", - сказал депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201024/krym-1581304076.html
https://ria.ru/20201023/krym-1581204571.html
Напрасные старанья... чубатые везде пытаются нажиться.. и на радости и на горе...
55
Маловероятно, что бандеровцы какого-то Шеремута станут слушать. Тем более, что и международное право на их стороне будет.
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россия
республика крым
украина
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россия, михаил шеремет, госдума рф, верховная рада украины, владимир путин, республика крым, украина, общество

В Госдуме ответили на инициативу Киева о подсчете компенсации из-за Крыма

12:51 25.10.2020 (обновлено: 13:20 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Киевской власти пора прекратить попытки нажиться на Крыме, время, когда полуостров был украинским, безвозвратно прошло, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее глава украинской партии "Голос" Кира Рудик в ходе киевского форума по безопасности заявила, что в Верховной раде Украины готовят законопроект, предписывающий подсчитать денежную компенсацию, которую в будущем Киев потребует от Москвы за "нанесенный ущерб".
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"Видимо, им все не дает покоя Крым, вот и рождаются всякие ущербные идеи. Украине пора прекратить попытки нажиться на полуострове. Время, когда Крым был в составе Украины, ушло безвозвратно", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, сегодня стоит говорить как раз о возмещении Украиной ущерба, нанесенного полуострову.
"Киевские власти 20 с лишним лет эксплуатировали полуостров, приведя его в упадническое состояние. И только благодаря России, которая развивает Крым невиданными темпами, удалось добиться развития полуострова. Украина обязана возместить крымчанам материальный и моральный ущерб, и мы готовы его подсчитать и истребовать", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияМихаил ШереметГосдума РФВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинРеспублика КрымУкраинаОбщество
 
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