https://ria.ru/20201025/krug-1581417562.html

Вдова Михаила Круга развелась с третьим мужем

Вдова певца Михаила Круга Ирина в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что официально развелась с третьим мужем. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T09:16

2020-10-25T09:16

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михаил круг

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<strong>МОСКВА, 25</strong> <strong>окт</strong> <strong>-</strong> <strong>РИА</strong> <strong>Новости.</strong> Вдова певца <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Krug_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Круга</a> Ирина в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" рассказала, что официально развелась с третьим мужем.Она отметила, что осталась с бывшим мужем в хороших отношениях и позволяет ему видеться с ребенком.Михаил Круг был вторым мужем Ирины. Они заключили брак в 2001 году, а в мае 2002 года у пары родился сын Александр. Через несколько месяцев певец был убит в собственном доме. Спустя четыре года после гибели шансонье Ирина Круг вышла замуж за Сергея Белоусова.

https://ria.ru/20200626/1573510572.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, михаил круг, общество