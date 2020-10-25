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https://ria.ru/20201025/krug-1581417562.html
Вдова Михаила Круга развелась с третьим мужем
Вдова певца Михаила Круга Ирина в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что официально развелась с третьим мужем. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T09:16
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шоубиз
знаменитости
михаил круг
общество
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<strong>МОСКВА, 25</strong> <strong>окт</strong> <strong>-</strong> <strong>РИА</strong> <strong>Новости.</strong> Вдова певца <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Krug_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Круга</a> Ирина в эфире телеканала "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" рассказала, что официально развелась с третьим мужем.Она отметила, что осталась с бывшим мужем в хороших отношениях и позволяет ему видеться с ребенком.Михаил Круг был вторым мужем Ирины. Они заключили брак в 2001 году, а в мае 2002 года у пары родился сын Александр. Через несколько месяцев певец был убит в собственном доме. Спустя четыре года после гибели шансонье Ирина Круг вышла замуж за Сергея Белоусова.
https://ria.ru/20200626/1573510572.html
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знаменитости, михаил круг, общество

Вдова Михаила Круга развелась с третьим мужем

09:16 25.10.2020 (обновлено: 09:22 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ирина Круг на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии "Виктория"
Певица Ирина Круг на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии Виктория - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вдова певца Михаила Круга Ирина в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что официально развелась с третьим мужем.
"У нас года три все это шло. Мы живем каждый своей жизнью. Мне прекрасно", - сказала женщина.
Она отметила, что осталась с бывшим мужем в хороших отношениях и позволяет ему видеться с ребенком.
"Просто мы очень разные люди. Я попыталась простить, но человек предал", - уточнила вдова артиста.
Михаил Круг был вторым мужем Ирины. Они заключили брак в 2001 году, а в мае 2002 года у пары родился сын Александр. Через несколько месяцев певец был убит в собственном доме. Спустя четыре года после гибели шансонье Ирина Круг вышла замуж за Сергея Белоусова.
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