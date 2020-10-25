Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201025/kosachev-1581427304.html
Ядерное оружие является фактором сдерживания, заявил Косачев
Ядерное оружие является фактором сдерживания в условиях конфронтации в международных отношениях, сказал РИА Новости в воскресенье глава международного комитета... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T11:14
2020-10-25T11:14
константин косачев
ядерное оружие
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156248/78/1562487899_0:149:3111:1899_1400x0_80_0_0_7a1d7d39298e7e49b5348628c0fcf89c.jpg
<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Ядерное оружие является фактором сдерживания в условиях конфронтации в международных отношениях, сказал РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что 50 стран ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), он вступит в силу 22 января 2021 года."Этот шаг мог бы быть позитивным Но пока для реализации этой договорённости нет никаких условий", - отметил сенатор.По его словам, уровень конфронтации в мире зашкаливает, "ряд стран по-прежнему откровенно стремится к единоличному лидерству, не чураяясь и военной силы - ее применения либо угроз"."И в этих условиях ядерное оружие остаётся критически важным фактором сдерживания таких амбиций - а следовательно, укрепления стабильности в международных отношениях", - подчеркнул законодатель. Именно по этой причине Россия не участвует в ДЗЯО, время не пришло, заключил Косачев.
https://ria.ru/20201024/sovbez-1581300352.html
https://ria.ru/20201020/vooruzheniya-1580685365.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156248/78/1562487899_191:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_be91ef15e2b98fa518d311a29d3980fe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
константин косачев, ядерное оружие, в мире

Ядерное оружие является фактором сдерживания, заявил Косачев

11:14 25.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ПесняКонстантин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ядерное оружие является фактором сдерживания в условиях конфронтации в международных отношениях, сказал РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что 50 стран ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), он вступит в силу 22 января 2021 года.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Сербии, председателем Сербской прогрессивной партии Александром Вучичем - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 08:16
Медведев призвал к очной встрече "ядерной пятерки" в Совбезе ООН
"Этот шаг мог бы быть позитивным Но пока для реализации этой договорённости нет никаких условий", - отметил сенатор.
По его словам, уровень конфронтации в мире зашкаливает, "ряд стран по-прежнему откровенно стремится к единоличному лидерству, не чураяясь и военной силы - ее применения либо угроз".
"И в этих условиях ядерное оружие остаётся критически важным фактором сдерживания таких амбиций - а следовательно, укрепления стабильности в международных отношениях", - подчеркнул законодатель. Именно по этой причине Россия не участвует в ДЗЯО, время не пришло, заключил Косачев.
Ядерные бомбы B61 - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 17:08
Стратегические ядерные силы России и США
 
Обсудить2
Константин Косачевядерное оружиеВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью
00:09Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы
23:18Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали
23:17Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцидной политики
23:13На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии
23:08Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу
23:03В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом
22:48Пушков оценил обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе
22:43Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной
22:43Появились данные экзитпола по всеукраинскому опросу
22:42Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии
22:39Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии
22:35Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе
22:27"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецка
22:23Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев
22:22Экзитпол: Будапештский меморандум поддержали 78 процентов украинцев
22:14Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда
22:09Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы в Карабахе
21:58В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек
21:53Митингующие в Минске забросали камнями отделение милиции
Лента новостейМолния