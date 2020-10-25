https://ria.ru/20201025/kosachev-1581427304.html

Ядерное оружие является фактором сдерживания, заявил Косачев

Ядерное оружие является фактором сдерживания в условиях конфронтации в международных отношениях, сказал РИА Новости в воскресенье глава международного комитета... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T11:14

2020-10-25T11:14

2020-10-25T11:14

константин косачев

ядерное оружие

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Ядерное оружие является фактором сдерживания в условиях конфронтации в международных отношениях, сказал РИА Новости в воскресенье глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) сообщила, что 50 стран ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), он вступит в силу 22 января 2021 года."Этот шаг мог бы быть позитивным Но пока для реализации этой договорённости нет никаких условий", - отметил сенатор.По его словам, уровень конфронтации в мире зашкаливает, "ряд стран по-прежнему откровенно стремится к единоличному лидерству, не чураяясь и военной силы - ее применения либо угроз"."И в этих условиях ядерное оружие остаётся критически важным фактором сдерживания таких амбиций - а следовательно, укрепления стабильности в международных отношениях", - подчеркнул законодатель. Именно по этой причине Россия не участвует в ДЗЯО, время не пришло, заключил Косачев.

https://ria.ru/20201024/sovbez-1581300352.html

https://ria.ru/20201020/vooruzheniya-1580685365.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин косачев, ядерное оружие, в мире