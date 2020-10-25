https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581435490.html

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила РИА Новости, что заразилась коронавирусом и лечится в московской больнице. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T12:40

2020-10-25T12:40

2020-10-25T12:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ольга ковитиди

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155140/10/1551401015_0:272:2932:1921_1400x0_80_0_0_27be54f63031cbb518c0a751e70fd099.jpg

<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Сенатор от Крыма <a href="http://ria.ru/person_Olga_Kovitidi/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ковитиди</a> сообщила РИА Новости, что заразилась коронавирусом и лечится в московской больнице."Врачи диагностировали у меня новую коронавирусную инфекцию, и пусть дышу еще не так, как хотелось бы, но наши российские врачи - лучшие в мире. В этом я убеждаюсь каждый день, находясь в красной зоне одной из московских больниц", - сказала РИА Новости Ковитиди.Сенатор призвала россиян соблюдать индивидуальные меры защиты."Индивидуальная защита должна быть на первом месте. Маска, ее смена каждые два часа, очки, перчатки, дистанция, дезинфекция обуви, вещей, поверхности. Банальные вещи спасают ежедневно жизни миллионов людей", - подчеркнула она.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201023/mironov-1581161942.html

2

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ольга ковитиди, москва, общество