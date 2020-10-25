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https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581435490.html
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила РИА Новости, что заразилась коронавирусом и лечится в московской больнице. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T12:40
2020-10-25T12:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ольга ковитиди
москва
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Сенатор от Крыма <a href="http://ria.ru/person_Olga_Kovitidi/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Ковитиди</a> сообщила РИА Новости, что заразилась коронавирусом и лечится в московской больнице."Врачи диагностировали у меня новую коронавирусную инфекцию, и пусть дышу еще не так, как хотелось бы, но наши российские врачи - лучшие в мире. В этом я убеждаюсь каждый день, находясь в красной зоне одной из московских больниц", - сказала РИА Новости Ковитиди.Сенатор призвала россиян соблюдать индивидуальные меры защиты."Индивидуальная защита должна быть на первом месте. Маска, ее смена каждые два часа, очки, перчатки, дистанция, дезинфекция обуви, вещей, поверхности. Банальные вещи спасают ежедневно жизни миллионов людей", - подчеркнула она.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201023/mironov-1581161942.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ольга ковитиди, москва, общество

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом

12:40 25.10.2020 (обновлено: 12:53 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ
 Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила РИА Новости, что заразилась коронавирусом и лечится в московской больнице.
"Врачи диагностировали у меня новую коронавирусную инфекцию, и пусть дышу еще не так, как хотелось бы, но наши российские врачи - лучшие в мире. В этом я убеждаюсь каждый день, находясь в красной зоне одной из московских больниц", - сказала РИА Новости Ковитиди.
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе Российской Федерации Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 12:09Распространение нового коронавируса
Сергей Миронов заразился коронавирусом
Сенатор призвала россиян соблюдать индивидуальные меры защиты.
"Индивидуальная защита должна быть на первом месте. Маска, ее смена каждые два часа, очки, перчатки, дистанция, дезинфекция обуви, вещей, поверхности. Банальные вещи спасают ежедневно жизни миллионов людей", - подчеркнула она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ольга КовитидиМоскваОбщество
 
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