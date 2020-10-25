https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581423342.html
В России за сутки выявили 16 710 случаев заражения коронавирусом
За сутки в 84 регионах выявили 16 710 случаев заражения COVID-19. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T10:32
2020-10-25T10:32
2020-10-25T12:17
чукотка
аргентина
университет джонса хопкинса
московская область (подмосковье)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 25 окт — РИА Новости.</strong> За сутки в 84 регионах выявили 16 710 случаев заражения COVID-19. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, у четверти инфицированных (26,7 процента, 4456 человек) нет симптомов.Накануне сообщалось о 16 521 случае заражения, а 23 октября в России зафиксировали рекордный суточный прирост: за сутки количество инфицированных выросло более чем на 17 тысяч человек.Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 4455 (4453 днем ранее), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 709 (713) и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 491 (480). Нет прироста на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a>, а наименьший темп суточного роста заболеваемости в Чечне — 0,4 процента.Умерли 229 человек (вчера 296). Из больниц выписали 7704 пациента (11 567).За все время эпидемии в стране зарегистрировано 1 513 877 случаев заболевания. Умерли 26 050 человек, выздоровели — 1 138 522. Темп прироста составляет 1,1 процента.По подсчетам <a href="https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6" target="_blank">Университета Джонса Хопкинса</a>, в мире число заболевших COVID-19 приближается к отметке в 43 миллиона, из них как минимум 1,14 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (8,6 миллиона заразившихся за все время), <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индия</a> (7,9 миллиона) и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилия</a> (5,4 миллиона). Россия остается на четвертой строчке, опережая <a href="http://ria.ru/location_Argentina/" target="_blank">Аргентину</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Францию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank">Испанию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Colombia/" target="_blank">Колумбию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Peru/" target="_blank">Перу</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank">Мексику</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобританию</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201022/test-1580939667.html
Владимир Михайлович Дзювин
Не понимаю почему: *есть вакцина от короны, а её вкалывают себе только знаменитые, богатые, медики красной зоны; *из крови переболевших уже 5-6 месяцев назад начали делать иммуноглобулин, содержащий антитела IgG и IgM (которым в Америке за неделю вылечили Трапа), но смертность у нас увеличилась с 0,5 весной до 1,72 (умирает 1 из 58) сейчас. В Америке хуже: умирает 1 из 38 заболевших (летальность 2,6%) Куда исчезает иммуноглобулин?; *изобрели и запотентовали лекарства от ковида, ИВЛ в каждой больнице, повсеместно масочный режим, а число больных и усопших возрастает: лекарства помогают? или дают только тем, кто заплатит?
17
Вячеслав Тарасов
Ждем комментов от знатного математика и местного ковид дисседента)
14
39
чукотка
аргентина
московская область (подмосковье)
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотка, аргентина, университет джонса хопкинса, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество