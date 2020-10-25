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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581411093.html
Вирусолог определил срок стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с распространением COVID-19 может стабилизироваться к лету 2021 года. Такое мнение в интервью "Парламентской газете" высказал вирусолог Центра... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T06:23
2020-10-25T07:14
распространение нового коронавируса
наталья пшеничная
александр чепурнов
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с распространением COVID-19 может стабилизироваться к лету 2021 года. Такое мнение в интервью <a href="http://pnp.ru" target="_blank">"Парламентской газете"</a> высказал вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор <a href="http://ria.ru/person_viktor-zuev/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Зуев</a>.По словам известного ученого, коронавирус - это пневмотропный вирус. Поэтому он встал в ряд с другими вирусами, о которых давно известно: такими как грипп, несколько сотен возбудителей ОРВИ. Они, как известно, наиболее активны поздней осенью и ранней весной.Пневмотропные вирусы, к которым и относится SARS-CoV-2, боятся тепла. Зуев считает, что в июле будут значительные улучшения.Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_natalya-pshenichnaya/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Пшеничная</a> заявила, что на пике заражения коронавирусом число новых случаев за сутки не должно превысить 20 тыс. По ее мнению, Россия сейчас может приближаться к пику заболеваемости. Ситуация может стабилизироваться в ноябре, если граждане будут соблюдать меры профилактики.После нового годаСитуации с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> должна стабилизироваться через одну-две недели, в целом по стране - не раньше, чем через месяц, при этом число новых заражений снизится, вероятно, после нового года, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог <a href="http://ria.ru/person_evgeniy-timakov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тимаков</a>.Он отметил важность отслеживания не числа заболевших, а количества госпитализированных, и оценки того, насколько справляется система здравоохранения.При этом Тимаков отметил, что случаи заболевания COVID-19 будут фиксироваться еще ближайшие несколько лет. "Коронавирус никуда не денется", - сказал инфекционист.Тяжелая зимаСложная ситуация с эпидемией COVID-19 в регионах России может продолжаться до полугода, считает вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-chepurnov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Чепурнов</a>."Зимой активность будет ярче. Вирусная активность ожидается до апреля 2021 года", – предупредил эксперт.Рекордный приростЧисло новых случаев заражения коронавирусом в мире вновь бьет рекорд, за сутки зафиксировали 465 322 случаев COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).До этого рекордными становились 445 419 случаев 23 октября.За все время в мире выявлено более 42,05 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1,1 миллиона человек скончались.Вакцины от коронавирусаМинздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581410968.html
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581291445.html
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581349938.html
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581156149.html
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наталья пшеничная, александр чепурнов, евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Вирусолог определил срок стабилизации ситуации с коронавирусом в России

06:23 25.10.2020 (обновлено: 07:14 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ситуация с распространением COVID-19 может стабилизироваться к лету 2021 года. Такое мнение в интервью "Парламентской газете" высказал вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев.
По словам известного ученого, коронавирус - это пневмотропный вирус. Поэтому он встал в ряд с другими вирусами, о которых давно известно: такими как грипп, несколько сотен возбудителей ОРВИ. Они, как известно, наиболее активны поздней осенью и ранней весной.
Пневмотропные вирусы, к которым и относится SARS-CoV-2, боятся тепла. Зуев считает, что в июле будут значительные улучшения.
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу в клинике Hadassah Medical Moscow в Сколково - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
06:06Распространение нового коронавируса
Инфекционист считает, что коронавирус никуда не денется в ближайшие годы
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что на пике заражения коронавирусом число новых случаев за сутки не должно превысить 20 тыс. По ее мнению, Россия сейчас может приближаться к пику заболеваемости. Ситуация может стабилизироваться в ноябре, если граждане будут соблюдать меры профилактики.

После нового года

Ситуации с коронавирусом в Москве должна стабилизироваться через одну-две недели, в целом по стране - не раньше, чем через месяц, при этом число новых заражений снизится, вероятно, после нового года, заявил РИА Новости врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
Он отметил важность отслеживания не числа заболевших, а количества госпитализированных, и оценки того, насколько справляется система здравоохранения.
При этом Тимаков отметил, что случаи заболевания COVID-19 будут фиксироваться еще ближайшие несколько лет. "Коронавирус никуда не денется", - сказал инфекционист.
Врач в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков

Тяжелая зима

Сложная ситуация с эпидемией COVID-19 в регионах России может продолжаться до полугода, считает вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов.
"Зимой активность будет ярче. Вирусная активность ожидается до апреля 2021 года", – предупредил эксперт.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 17:00Распространение нового коронавируса
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Рекордный прирост

Число новых случаев заражения коронавирусом в мире вновь бьет рекорд, за сутки зафиксировали 465 322 случаев COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
До этого рекордными становились 445 419 случаев 23 октября.
За все время в мире выявлено более 42,05 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1,1 миллиона человек скончались.
Пустой учебный класс в московской школе - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 11:40Распространение нового коронавируса
Вирусолог оценил риск распространения коронавируса детьми

Вакцины от коронавируса

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора.
На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
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Распространение нового коронавирусаНаталья ПшеничнаяАлександр ЧепурновЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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