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https://ria.ru/20201025/kornienko-1581495759.html
Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии
Глава "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что не считает местные выборы на Украине провалом для пропрезиденсткой партии и рассчитывает на наибольшее... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T22:39
2020-10-25T22:39
александр корниенко
ситуация на украине
борис грызлов
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Глава "Слуги народа" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-kornienko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Корниенко</a> заявил, что не считает местные выборы на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> провалом для пропрезиденсткой партии и рассчитывает на наибольшее количество мандатов в местных советах в целом по стране."Выборы прошли честно и прозрачно. Народ выбрал своих представителей. Большие проценты у местных партий по горсоветам - это нормальное явление. Мы как национальная партия теперь будем везде представлены. Количество мандатов в целом по Украине будет достаточно серьезным. Я думаю, что наибольшее количество депутатов в местных советах будет у "Слуги народа"... Я не считаю, что эти выборы являются провалом для партии… На местных выборах есть своя специфика. Очень много людей выбирают местных людей и местные партии", - заявил Корниенко на брифинге по итогам голосования на местных выборах в Украине. Трансляцию вел Facebook "Слуги народа".Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.При этом выборы не состоялись на неподконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.
https://ria.ru/20201025/ukraina-1581494702.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/zelenskiy-1580027457.html
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александр корниенко, ситуация на украине, борис грызлов, украина, в мире

Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии

22:39 25.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовый глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на съезде партии в Киеве
Новый глава партии Слуга народа Александр Корниенко на съезде партии в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Глава "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что не считает местные выборы на Украине провалом для пропрезиденсткой партии и рассчитывает на наибольшее количество мандатов в местных советах в целом по стране.
"Выборы прошли честно и прозрачно. Народ выбрал своих представителей. Большие проценты у местных партий по горсоветам - это нормальное явление. Мы как национальная партия теперь будем везде представлены. Количество мандатов в целом по Украине будет достаточно серьезным. Я думаю, что наибольшее количество депутатов в местных советах будет у "Слуги народа"... Я не считаю, что эти выборы являются провалом для партии… На местных выборах есть своя специфика. Очень много людей выбирают местных людей и местные партии", - заявил Корниенко на брифинге по итогам голосования на местных выборах в Украине. Трансляцию вел Facebook "Слуги народа".
Девушка голосует на одном из избирательных участков во Львове - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
Вчера, 22:23
Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.
При этом выборы не состоялись на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 20:41Сказано в эфире
"Цепляется за соломинку". Зачем Зеленскому опрос про каннабис и Донбасс? В офисе президента Украины назвали пять вопросов, на которые будет предложено ответить гражданам в день местных выборов 25 октября. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik предположил, какую цель преследует Зеленский, проводя этот опрос одновременно с выборами.
 
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