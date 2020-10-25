https://ria.ru/20201025/kornienko-1581495759.html

Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии

Глава "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что не считает местные выборы на Украине провалом для пропрезиденсткой партии и рассчитывает на наибольшее... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T22:39

2020-10-25T22:39

2020-10-25T22:39

александр корниенко

ситуация на украине

борис грызлов

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Глава "Слуги народа" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-kornienko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Корниенко</a> заявил, что не считает местные выборы на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> провалом для пропрезиденсткой партии и рассчитывает на наибольшее количество мандатов в местных советах в целом по стране."Выборы прошли честно и прозрачно. Народ выбрал своих представителей. Большие проценты у местных партий по горсоветам - это нормальное явление. Мы как национальная партия теперь будем везде представлены. Количество мандатов в целом по Украине будет достаточно серьезным. Я думаю, что наибольшее количество депутатов в местных советах будет у "Слуги народа"... Я не считаю, что эти выборы являются провалом для партии… На местных выборах есть своя специфика. Очень много людей выбирают местных людей и местные партии", - заявил Корниенко на брифинге по итогам голосования на местных выборах в Украине. Трансляцию вел Facebook "Слуги народа".Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.При этом выборы не состоялись на неподконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявлял, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.

https://ria.ru/20201025/ukraina-1581494702.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/zelenskiy-1580027457.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр корниенко, ситуация на украине, борис грызлов, украина, в мире