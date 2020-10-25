Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовый глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на съезде партии в Киеве
КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Глава "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что не считает местные выборы на Украине провалом для пропрезиденсткой партии и рассчитывает на наибольшее количество мандатов в местных советах в целом по стране.
"Выборы прошли честно и прозрачно. Народ выбрал своих представителей. Большие проценты у местных партий по горсоветам - это нормальное явление. Мы как национальная партия теперь будем везде представлены. Количество мандатов в целом по Украине будет достаточно серьезным. Я думаю, что наибольшее количество депутатов в местных советах будет у "Слуги народа"... Я не считаю, что эти выборы являются провалом для партии… На местных выборах есть своя специфика. Очень много людей выбирают местных людей и местные партии", - заявил Корниенко на брифинге по итогам голосования на местных выборах в Украине. Трансляцию вел Facebook "Слуги народа".
Очередные выборы в органы местного самоуправления прошли на Украине в воскресенье. Местные органы власти будут избраны на пятилетний срок. Результаты местных выборов должны быть определены до 6 ноября и обнародованы в течение пяти дней. Если в городах, где предусмотрен второй тур выборов, ни один из кандидатов не набрал 50% + 1 голос, в течение трех недель должно состояться новое голосование.
При этом выборы не состоялись на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому парламентом постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной украинским властям территории Донбасса. Эти территории будут продолжать подчиняться военно-гражданским администрациям.
15 октября, 20:41Сказано в эфире"Цепляется за соломинку". Зачем Зеленскому опрос про каннабис и Донбасс? В офисе президента Украины назвали пять вопросов, на которые будет предложено ответить гражданам в день местных выборов 25 октября. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik предположил, какую цель преследует Зеленский, проводя этот опрос одновременно с выборами.