https://ria.ru/20201025/klichko-1581488542.html

Экзитпол: Кличко набрал на выборах мэра Киева 45,93 процента голосов

Действующий мэр Киева Виталий Кличко и кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Попов вышли во второй тур выборов главы города, следует РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T21:09

2020-10-25T21:09

2020-10-25T21:38

оппозиционная платформа - за жизнь

виталий кличко

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Действующий мэр <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Klichko/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Кличко</a> и кандидат от партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа - За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_AleksandrPopov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Попов</a> вышли во второй тур выборов главы города, следует из данных exit poll.Согласно exit poll телеканала<a href="https://24tv.ua/ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Украина 24"</a>, Кличко набирает 45,93% голосов, Попов – 9,62%, <a href="http://ria.ru/person_irina-vereschuk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Верещук</a> от партии "Слуга народа" – 8,53%.Exit poll социологической группы "Рейтинг" показал, что Кличко набрал 47,8%, Попов – 8,6%, шоумен Сергей <a href="http://ria.ru/person_Alena_Pritula/" target="_blank" data-auto="true">Притула</a> от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Golos/" target="_blank" data-auto="true">Голос</a>" - 8,3, Верещук – 8%.Кличко в 2014 году победил на внеочередных выборах мэра Киева в первом туре (56,7% голосов), а также на очередных в 2015 году - во втором (66,5%).Попов в 2007-2010 годах был депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от "Партии регионов". В июне 2010 пошел работать первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), с 2010 года работал ее главой. В январе 2014 года был уволен с этой должности в связи с подозрением в причастности к событиям на "евромайдане".

https://ria.ru/20200929/kiev-1577951206.html

Stas Dremov Да уж, там есть выборы... а у нас нет 10

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киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, виталий кличко, киев, украина, в мире