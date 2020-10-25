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https://ria.ru/20201025/klichko-1581488542.html
Экзитпол: Кличко набрал на выборах мэра Киева 45,93 процента голосов
Действующий мэр Киева Виталий Кличко и кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Попов вышли во второй тур выборов главы города, следует РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T21:09
2020-10-25T21:38
оппозиционная платформа - за жизнь
виталий кличко
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Действующий мэр <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Klichko/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Кличко</a> и кандидат от партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа - За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_AleksandrPopov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Попов</a> вышли во второй тур выборов главы города, следует из данных exit poll.Согласно exit poll телеканала<a href="https://24tv.ua/ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Украина 24"</a>, Кличко набирает 45,93% голосов, Попов – 9,62%, <a href="http://ria.ru/person_irina-vereschuk/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Верещук</a> от партии "Слуга народа" – 8,53%.Exit poll социологической группы "Рейтинг" показал, что Кличко набрал 47,8%, Попов – 8,6%, шоумен Сергей <a href="http://ria.ru/person_Alena_Pritula/" target="_blank" data-auto="true">Притула</a> от партии "<a href="http://ria.ru/organization_Golos/" target="_blank" data-auto="true">Голос</a>" - 8,3, Верещук – 8%.Кличко в 2014 году победил на внеочередных выборах мэра Киева в первом туре (56,7% голосов), а также на очередных в 2015 году - во втором (66,5%).Попов в 2007-2010 годах был депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> от "Партии регионов". В июне 2010 пошел работать первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), с 2010 года работал ее главой. В январе 2014 года был уволен с этой должности в связи с подозрением в причастности к событиям на "евромайдане".
https://ria.ru/20200929/kiev-1577951206.html
Да уж, там есть выборы... а у нас нет
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1
киев
украина
РИА Новости
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оппозиционная платформа - за жизнь, виталий кличко, киев, украина, в мире

Экзитпол: Кличко набрал на выборах мэра Киева 45,93 процента голосов

21:09 25.10.2020 (обновлено: 21:38 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Действующий мэр Киева Виталий Кличко и кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Попов вышли во второй тур выборов главы города, следует из данных exit poll.
Согласно exit poll телеканала "Украина 24", Кличко набирает 45,93% голосов, Попов – 9,62%, Ирина Верещук от партии "Слуга народа" – 8,53%.
Exit poll социологической группы "Рейтинг" показал, что Кличко набрал 47,8%, Попов – 8,6%, шоумен Сергей Притула от партии "Голос" - 8,3, Верещук – 8%.
Кличко в 2014 году победил на внеочередных выборах мэра Киева в первом туре (56,7% голосов), а также на очередных в 2015 году - во втором (66,5%).
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Попов в 2007-2010 годах был депутатом Верховной рады от "Партии регионов". В июне 2010 пошел работать первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), с 2010 года работал ее главой. В январе 2014 года был уволен с этой должности в связи с подозрением в причастности к событиям на "евромайдане".
 
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Оппозиционная платформа - За жизньВиталий КличкоКиевУкраинаВ мире
 
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