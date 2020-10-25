В Азербайджане заявили об уничтожении шести армянских С-300 в Карабахе
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие азербайджанской армии во время реконструкции водружения государственного флага на господствующей высоте у села Талыш
БАКУ, 25 окт - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ВС Азербайджана уничтожили шесть систем С-300 ВС Армении в ходе боевых действий в Карабахе.
"Наши беспилотники уничтожают армянские танки и другую военную технику. До сих пор мы уничтожили более 230 танков, шесть систем противовоздушной обороны "С-300", сотни бронетехники. Мы не используем дроны против гражданских лиц. Это ложная информация", - заявил Алиев в интервью телеканалу "Fox News".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.