https://ria.ru/20201025/karabakh-1581418986.html

Армия обороны Карабаха сообщила о локальных боях по всей передовой линии

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила в воскресенье о локальных боях по всей передовой линии. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T09:42

2020-10-25T09:42

2020-10-25T09:42

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны азербайджана

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 25 окт – РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила в воскресенье о локальных боях по всей передовой линии.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило, что армия страны в ходе боев в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> в ночь на воскресенье заняла новые позиции в трех районах - Ходжавендском, Губадлинском и Лачинском."В настоящее время локальные бои идут на всех направлениях линии фронта. Подразделения Армии обороны продолжают операции по обнаружению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника", - говорится в сообщении на странице карабахской армии в <a href="https://www.facebook.com/artsakhdefencearmy" target="_blank">Facebook</a>.Отмечается, что ночью обстановка в зоне конфликта оставалась стабильно напряженной, на отдельных участках продолжались артиллерийские дуэли. "Вечером вражеские силы в очередной раз применили артиллерию против мирных населенных пунктов, а частности, сел Кармир шука, Тагавард, Гиши, Спитакашен Мартунинского района и села Аветараноц Аскеранского района", - указано в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201021/zapret-1580859089.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, нагорно-карабахская республика, армения, в мире