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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201025/karabakh-1581418986.html
Армия обороны Карабаха сообщила о локальных боях по всей передовой линии
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила в воскресенье о локальных боях по всей передовой линии. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T09:42
2020-10-25T09:42
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорно-карабахская республика
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 25 окт – РИА Новости.</strong> Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила в воскресенье о локальных боях по всей передовой линии.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило, что армия страны в ходе боев в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> в ночь на воскресенье заняла новые позиции в трех районах - Ходжавендском, Губадлинском и Лачинском."В настоящее время локальные бои идут на всех направлениях линии фронта. Подразделения Армии обороны продолжают операции по обнаружению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника", - говорится в сообщении на странице карабахской армии в <a href="https://www.facebook.com/artsakhdefencearmy" target="_blank">Facebook</a>.Отмечается, что ночью обстановка в зоне конфликта оставалась стабильно напряженной, на отдельных участках продолжались артиллерийские дуэли. "Вечером вражеские силы в очередной раз применили артиллерию против мирных населенных пунктов, а частности, сел Кармир шука, Тагавард, Гиши, Спитакашен Мартунинского района и села Аветараноц Аскеранского района", - указано в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/zapret-1580859089.html
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нагорно-карабахская республика
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минобороны азербайджана, нагорно-карабахская республика, армения, в мире

Армия обороны Карабаха сообщила о локальных боях по всей передовой линии

09:42 25.10.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии обороны Нагорно-Карабахской Республики отдыхают в окопе
Военнослужащие армии обороны Нагорно-Карабахской Республики отдыхают в окопе - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
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ЕРЕВАН, 25 окт – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила в воскресенье о локальных боях по всей передовой линии.
Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что армия страны в ходе боев в Нагорном Карабахе в ночь на воскресенье заняла новые позиции в трех районах - Ходжавендском, Губадлинском и Лачинском.
"В настоящее время локальные бои идут на всех направлениях линии фронта. Подразделения Армии обороны продолжают операции по обнаружению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп противника", - говорится в сообщении на странице карабахской армии в Facebook.
Отмечается, что ночью обстановка в зоне конфликта оставалась стабильно напряженной, на отдельных участках продолжались артиллерийские дуэли. "Вечером вражеские силы в очередной раз применили артиллерию против мирных населенных пунктов, а частности, сел Кармир шука, Тагавард, Гиши, Спитакашен Мартунинского района и села Аветараноц Аскеранского района", - указано в сообщении.
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 16:51
Повлиял Карабах. Власти Армении запретили импорт турецких товаров
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаНагорно-Карабахская РеспубликаАрменияВ мире
 
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