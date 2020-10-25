https://ria.ru/20201025/gyandzha-1581437018.html

В Гяндже прошел молебен в память о погибшем россиянине

Заупокойная лития в память о погибшем в результате ракетного удара россиянине состоялась в воскресенье в православной церкви Александра Невского в... РИА Новости, 25.10.2020

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обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

фонд гейдара алиева

нагорный карабах

азербайджан

армения

гянджа

в мире

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<strong>ГЯНДЖА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Заупокойная лития в память о погибшем в результате ракетного удара россиянине состоялась в воскресенье в православной церкви Александра Невского в азербайджанском городе Гянджа, передает корреспондент РИА Новости.Пострадавший при ракетном ударе по <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гяндже</a> 17 октября 13-летний подросток скончался спустя неделю, не приходя в сознание.В церемонии приняли участие родственники мальчика и его близкие друзья, а также классная руководительница. На церемонии присутствовали глава исполнительной власти (мэрии) Гянджи Ниязи Байрамов и заместитель руководителя Русской общины Гянджи Ирина Калашникова.Отслуживший молебен отец Варфоломей выразил соболезнования родственникам мальчика. "Сегодня мы отслужили заупокойную литию о погибшем мальчике, совершили малое панихидное моление", - сказал он.В результате ракетного удара по Гяндже церковь была повреждена - появились трещины на стенах, были выбиты стекла. Отец Варфоломей рассказал, что церковь была построена на средства азербайджанского мецената и отреставрирована недавно <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Gejjdara_Alieva/" target="_blank" data-auto="true">Фондом Гейдара Алиева</a>."Сегодня мы скорбим. Даже если он гражданин России, он наш сын, приехал сюда к бабушке", - сказал Байрамов. По его словам, в результате удара по Гяндже 17 октября сиротами остались четыре ребенка.Классная руководительница погибшего рассказала, что мальчик был любознательным, занимался спортом, в том числе карате. По ее словам, сама она и одноклассники мальчика в шоке.Расположенный почти в ста километрах от линии соприкосновения в Карабахе город Гянджа обстреляли ракетами в ночь на 17 октября. Первый удар пришелся на квартал на окраине в районе автозавода и привел к гибели одного человека и ранению более десяти, второй пришелся на жилой квартал в центре города, в результате из-под обломков извлекли тела 13 человек, в том числе троих детей, ранены 53. По заявлениям властей <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, удары нанесли армянские ВС ракетами <a href="http://ria.ru/location_Mount_Elbrus/" target="_blank" data-auto="true">Эльбрус</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> опровергали удары по Гяндже.Ситуация на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> обострилась 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий.

https://ria.ru/20201024/gyandzhi-1581319194.html

https://ria.ru/20201024/karabakh-1581347612.html

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нагорный карабах

азербайджан

армения

гянджа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Дети не должны страдать" - учительница на молебне о погибшем россиянине в Гяндже В Гяндже состоялась заупокойная лития в память о 13-летнем россиянине Артуре Маякове - он скончался в результате ракетного удара по городу. Классная руководительница рассказала, каким мальчиком он был. 2020-10-25T13:00 true PT1M25S

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-25T13:00 true PT4M23S

Кадры последствий ракетных ударов по азербайджанскому городу Гяндже Ночь на субботу стала бессонной для многих жителей азербайджанского города Гянджа, второй раз за месяц подвергшегося ракетному обстрелу со стороны армянских ВС. Корреспондент РИА Новости узнал у местных жителей, кто жил в домах, на месте которых теперь руины, и как прошли первые минуты после удара. В ночь на субботу помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев заявил, что азербайджанские города Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. Сообщалось, что порядка 20 домов в городе Гянджа было разрушено. К утру генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате ракетного обстрела мирного населения в центральной части Гянджи 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения. 2020-10-25T13:00 true PT1M29S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд гейдара алиева, нагорный карабах, азербайджан, армения, гянджа, в мире