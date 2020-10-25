Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201025/gyandzha-1581437018.html
В Гяндже прошел молебен в память о погибшем россиянине
Заупокойная лития в память о погибшем в результате ракетного удара россиянине состоялась в воскресенье в православной церкви Александра Невского в... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T13:00
2020-10-25T14:01
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
фонд гейдара алиева
нагорный карабах
азербайджан
армения
гянджа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581440459_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_df33ba4e4765ad119bf673d7ea7dce5f.jpg
<strong>ГЯНДЖА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Заупокойная лития в память о погибшем в результате ракетного удара россиянине состоялась в воскресенье в православной церкви Александра Невского в азербайджанском городе Гянджа, передает корреспондент РИА Новости.Пострадавший при ракетном ударе по <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гяндже</a> 17 октября 13-летний подросток скончался спустя неделю, не приходя в сознание.В церемонии приняли участие родственники мальчика и его близкие друзья, а также классная руководительница. На церемонии присутствовали глава исполнительной власти (мэрии) Гянджи Ниязи Байрамов и заместитель руководителя Русской общины Гянджи Ирина Калашникова.Отслуживший молебен отец Варфоломей выразил соболезнования родственникам мальчика. "Сегодня мы отслужили заупокойную литию о погибшем мальчике, совершили малое панихидное моление", - сказал он.В результате ракетного удара по Гяндже церковь была повреждена - появились трещины на стенах, были выбиты стекла. Отец Варфоломей рассказал, что церковь была построена на средства азербайджанского мецената и отреставрирована недавно <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Gejjdara_Alieva/" target="_blank" data-auto="true">Фондом Гейдара Алиева</a>."Сегодня мы скорбим. Даже если он гражданин России, он наш сын, приехал сюда к бабушке", - сказал Байрамов. По его словам, в результате удара по Гяндже 17 октября сиротами остались четыре ребенка.Классная руководительница погибшего рассказала, что мальчик был любознательным, занимался спортом, в том числе карате. По ее словам, сама она и одноклассники мальчика в шоке.Расположенный почти в ста километрах от линии соприкосновения в Карабахе город Гянджа обстреляли ракетами в ночь на 17 октября. Первый удар пришелся на квартал на окраине в районе автозавода и привел к гибели одного человека и ранению более десяти, второй пришелся на жилой квартал в центре города, в результате из-под обломков извлекли тела 13 человек, в том числе троих детей, ранены 53. По заявлениям властей <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, удары нанесли армянские ВС ракетами <a href="http://ria.ru/location_Mount_Elbrus/" target="_blank" data-auto="true">Эльбрус</a>. В <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереване</a> опровергали удары по Гяндже.Ситуация на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> обострилась 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий.
https://ria.ru/20201024/gyandzhi-1581319194.html
https://ria.ru/20201024/karabakh-1581347612.html
4
нагорный карабах
азербайджан
армения
гянджа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Дети не должны страдать" - учительница на молебне о погибшем россиянине в Гяндже
В Гяндже состоялась заупокойная лития в память о 13-летнем россиянине Артуре Маякове - он скончался в результате ракетного удара по городу. Классная руководительница рассказала, каким мальчиком он был.
2020-10-25T13:00
true
PT1M25S
Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
2020-10-25T13:00
true
PT4M23S
Кадры последствий ракетных ударов по азербайджанскому городу Гяндже
Ночь на субботу стала бессонной для многих жителей азербайджанского города Гянджа, второй раз за месяц подвергшегося ракетному обстрелу со стороны армянских ВС. Корреспондент РИА Новости узнал у местных жителей, кто жил в домах, на месте которых теперь руины, и как прошли первые минуты после удара. В ночь на субботу помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев заявил, что азербайджанские города Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. Сообщалось, что порядка 20 домов в городе Гянджа было разрушено. К утру генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате ракетного обстрела мирного населения в центральной части Гянджи 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения.
2020-10-25T13:00
true
PT1M29S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581440459_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_368a94e5ff9fb6559e2c9c8c50bce1d7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фонд гейдара алиева, нагорный карабах, азербайджан, армения, гянджа, в мире

В Гяндже прошел молебен в память о погибшем россиянине

13:00 25.10.2020 (обновлено: 14:01 25.10.2020)
 
Читать ria.ru в
ГЯНДЖА, 25 окт - РИА Новости. Заупокойная лития в память о погибшем в результате ракетного удара россиянине состоялась в воскресенье в православной церкви Александра Невского в азербайджанском городе Гянджа, передает корреспондент РИА Новости.
Пострадавший при ракетном ударе по Гяндже 17 октября 13-летний подросток скончался спустя неделю, не приходя в сознание.
Жители Баку несут цветы к посольству России в память о погибшем в результате обстрела Гянджи россиянине - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 11:31Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Умер россиянин, пострадавший при обстреле Гянджи в Азербайджане
В церемонии приняли участие родственники мальчика и его близкие друзья, а также классная руководительница. На церемонии присутствовали глава исполнительной власти (мэрии) Гянджи Ниязи Байрамов и заместитель руководителя Русской общины Гянджи Ирина Калашникова.
Отслуживший молебен отец Варфоломей выразил соболезнования родственникам мальчика. "Сегодня мы отслужили заупокойную литию о погибшем мальчике, совершили малое панихидное моление", - сказал он.
В результате ракетного удара по Гяндже церковь была повреждена - появились трещины на стенах, были выбиты стекла. Отец Варфоломей рассказал, что церковь была построена на средства азербайджанского мецената и отреставрирована недавно Фондом Гейдара Алиева.
"Сегодня мы скорбим. Даже если он гражданин России, он наш сын, приехал сюда к бабушке", - сказал Байрамов. По его словам, в результате удара по Гяндже 17 октября сиротами остались четыре ребенка.
Венчание в храме города Шуши, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 16:46Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В храме карабахского Шуши прошло первое после обстрелов венчание
Классная руководительница погибшего рассказала, что мальчик был любознательным, занимался спортом, в том числе карате. По ее словам, сама она и одноклассники мальчика в шоке.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОтец Варфаламей храма Александра Невского в Гянджи перед заупокойной литией по скончавшемуся от ранений, полученных в результате ракетного удара по Гяндже 17 октября, Артуру Маякову
Отец Варфаламей храма Александра Невского в Гянджи перед заупокойной литией по скончавшемуся от ранений, полученных в результате ракетного удара по Гяндже 17 октября, Артуру Маякову - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Отец Варфаламей храма Александра Невского в Гянджи перед заупокойной литией по скончавшемуся от ранений, полученных в результате ракетного удара по Гяндже 17 октября, Артуру Маякову
Расположенный почти в ста километрах от линии соприкосновения в Карабахе город Гянджа обстреляли ракетами в ночь на 17 октября. Первый удар пришелся на квартал на окраине в районе автозавода и привел к гибели одного человека и ранению более десяти, второй пришелся на жилой квартал в центре города, в результате из-под обломков извлекли тела 13 человек, в том числе троих детей, ранены 53. По заявлениям властей Азербайджана, удары нанесли армянские ВС ракетами Эльбрус. В Ереване опровергали удары по Гяндже.
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий.
 
Обсудить4
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаФонд Гейдара АлиеваНагорный КарабахАзербайджанАрменияГянджаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью
00:18В Новосибирске показали редких обезьян, которые поют
00:09Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы
23:18Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали
23:17Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцидной политики
23:13На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии
23:08Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу
23:03В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом
22:48Пушков оценил обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе
22:43Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной
22:43Появились данные экзитпола по всеукраинскому опросу
22:42Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии
22:39Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии
22:35Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе
22:27"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецка
22:23Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев
22:22Экзитпол: Будапештский меморандум поддержали 78 процентов украинцев
22:14Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда
22:09Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы в Карабахе
21:58В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек
Лента новостейМолния