https://ria.ru/20201025/gref-1581452187.html

Греф назвал сроки восстановления российской экономики

Полное восстановление российской экономики произойдет только в 2022 году, а в следующем году придется еще жить с коронавирусом, считает глава Сбербанка Герман... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T15:32

2020-10-25T15:32

2020-10-25T15:32

эльвира набиуллина

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

герман греф

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156343/46/1563434696_0:156:2994:1840_1400x0_80_0_0_4f39cce669ea94b9629bbf91c5cb0264.jpg

<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт - РИА Новости.</strong> Полное восстановление российской экономики произойдет только в 2022 году, а в следующем году придется еще жить с коронавирусом, считает глава <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Герман Греф</a>."Полное восстановление экономики - 2022 год, 2021 год нам нужно будет еще учиться жить с коронавирусом", - сказал он в программе Наили Аскер-заде на канале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.При этом банкир отметил, что, скорее всего, полностью вернуться к "докоронавирусной" жизни не получится. "Когда начинает першить горло, я начинаю надевать маску на себя - это забота не столько о себе, сколько об окружающих. До коронавируса я этого не делал", - рассказал Греф.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a> в пятницу сообщила, что Банк России ждет возвращения экономики стране на докризисный уровень в первом полугодии 2022 года.

https://ria.ru/20201023/ekonomika-1581195670.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), герман греф, экономика