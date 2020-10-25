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Греф назвал сроки восстановления российской экономики
Полное восстановление российской экономики произойдет только в 2022 году, а в следующем году придется еще жить с коронавирусом, считает глава Сбербанка Герман... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T15:32
2020-10-25T15:32
эльвира набиуллина
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
герман греф
экономика
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт - РИА Новости.</strong> Полное восстановление российской экономики произойдет только в 2022 году, а в следующем году придется еще жить с коронавирусом, считает глава <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Герман Греф</a>."Полное восстановление экономики - 2022 год, 2021 год нам нужно будет еще учиться жить с коронавирусом", - сказал он в программе Наили Аскер-заде на канале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.При этом банкир отметил, что, скорее всего, полностью вернуться к "докоронавирусной" жизни не получится. "Когда начинает першить горло, я начинаю надевать маску на себя - это забота не столько о себе, сколько об окружающих. До коронавируса я этого не делал", - рассказал Греф.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a> в пятницу сообщила, что Банк России ждет возвращения экономики стране на докризисный уровень в первом полугодии 2022 года.
https://ria.ru/20201023/ekonomika-1581195670.html
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эльвира набиуллина, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), герман греф, экономика

Греф назвал сроки восстановления российской экономики

15:32 25.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт - РИА Новости. Полное восстановление российской экономики произойдет только в 2022 году, а в следующем году придется еще жить с коронавирусом, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Полное восстановление экономики - 2022 год, 2021 год нам нужно будет еще учиться жить с коронавирусом", - сказал он в программе Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".
При этом банкир отметил, что, скорее всего, полностью вернуться к "докоронавирусной" жизни не получится. "Когда начинает першить горло, я начинаю надевать маску на себя - это забота не столько о себе, сколько об окружающих. До коронавируса я этого не делал", - рассказал Греф.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу сообщила, что Банк России ждет возвращения экономики стране на докризисный уровень в первом полугодии 2022 года.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 14:33
Путин заявил, что экономика еще не перешла к устойчивому подъему
 
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Эльвира НабиуллинаСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Герман ГрефЭкономика
 
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