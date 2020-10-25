https://ria.ru/20201025/gref-1581450621.html

Греф сделал прививку от коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что он и еще несколько топ-менеджеров крупнейшего российского банка сделали прививку от коронавируса. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T15:15

2020-10-25T15:15

2020-10-25T15:15

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сбербанк россии

герман греф

общество

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> <a href="http://ria.ru/person_German_Gref/" target="_blank" data-auto="true">Герман Греф</a> сообщил, что он и еще несколько топ-менеджеров крупнейшего российского банка сделали прививку от <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a>."Я сделал прививку. Мне приходилось много общаться, я ездил по отделениям, И не хотелось просто выпадать там на 2-3 недели из рабочего процесса, поэтому я и несколько ключевых менеджеров в банке сделали прививку", - сказал он в программе Наили Аскер-заде на канале <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/privivka-1581172470.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сбербанк россии, герман греф, общество