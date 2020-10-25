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https://ria.ru/20201025/granata-1581459121.html
Около офиса партии "Национальный корпус" в Киеве взорвалась граната
Неизвестный бросил гранату возле офиса партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело) в... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T16:33
2020-10-25T16:33
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 25 окт – РИА Новости.</strong> Неизвестный бросил гранату возле офиса партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело) в <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеве</a>, пострадавших нет, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва, сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>."Ночью неизвестный бросил предмет, предположительно - гранату, которая взорвалась недалеко от офисного помещения. В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад дома", - говорится в сообщении.Правоохранители проводят комплекс первоочередных следственных действий, чтобы установить и задержать лиц, причастных к совершению преступления. Полицейские решают вопрос о правовой квалификации происшествия.Пресс-служба "Национального корпуса" заявила, что в офисном помещении, в которое была брошена граната, расположено их киевское отделение. "Сегодня под офис киевского отделения "Национального корпуса", который находится по адресу: улица Зои Гайдай 9/8, бросили боевую гранату. Вследствие провокации никто не пострадал, поскольку на тот момент в помещении не было людей. Взрывом повредило офисное имущество. Сейчас на месте работает полиция", - цитирует сообщение пресс-службы агентство УНН.
https://ria.ru/20201025/naftogaz-1581458652.html
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киев
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киев, украина, в мире

Около офиса партии "Национальный корпус" в Киеве взорвалась граната

16:33 25.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация у здания бизнес-центра "Леонардо" в Киеве
Ситуация у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 окт – РИА Новости. Неизвестный бросил гранату возле офиса партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело) в Киеве, пострадавших нет, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва, сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
"Ночью неизвестный бросил предмет, предположительно - гранату, которая взорвалась недалеко от офисного помещения. В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад дома", - говорится в сообщении.
Правоохранители проводят комплекс первоочередных следственных действий, чтобы установить и задержать лиц, причастных к совершению преступления. Полицейские решают вопрос о правовой квалификации происшествия.
Пресс-служба "Национального корпуса" заявила, что в офисном помещении, в которое была брошена граната, расположено их киевское отделение. "Сегодня под офис киевского отделения "Национального корпуса", который находится по адресу: улица Зои Гайдай 9/8, бросили боевую гранату. Вследствие провокации никто не пострадал, поскольку на тот момент в помещении не было людей. Взрывом повредило офисное имущество. Сейчас на месте работает полиция", - цитирует сообщение пресс-службы агентство УНН.
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