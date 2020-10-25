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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201025/gospitalizatsiya-1581423955.html
В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 1072 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 312 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T10:34
2020-10-25T10:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> госпитализированы 1072 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 312 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье."В столице подтверждено 4455 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1072 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 312 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 10,3% среди заболевших - дети, 45% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, еще 10% - от 66 до 79 лет. Также 4,4% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия

В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с коронавирусом

10:34 25.10.2020 (обновлено: 10:51 25.10.2020)
 
© Павел БедняковВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1072 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 312 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье.
"В столице подтверждено 4455 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1072 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 312 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 10,3% среди заболевших - дети, 45% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, еще 10% - от 66 до 79 лет. Также 4,4% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваПроисшествия
 
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