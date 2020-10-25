https://ria.ru/20201025/gospitalizatsiya-1581423955.html

В Москве за сутки госпитализировали 1072 человека с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализированы 1072 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 312 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T10:34

2020-10-25T10:34

2020-10-25T10:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> госпитализированы 1072 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 312 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в воскресенье."В столице подтверждено 4455 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1072 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 312 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 10,3% среди заболевших - дети, 45% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, еще 10% - от 66 до 79 лет. Также 4,4% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия