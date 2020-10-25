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В Германии пытались поджечь институт, ведущий статистику по коронавирусу
Неизвестные в ночь на воскресенье пытались поджечь здание расположенного в Берлине института Роберта Коха, ведущего статистику по коронавирусу в Германии,... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T16:39
2020-10-25T16:45
ангела меркель
коронавирус covid-19
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Неизвестные в ночь на воскресенье пытались поджечь здание расположенного в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> института Роберта Коха, ведущего статистику по коронавирусу в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, сообщила берлинская полиция."Прошлой ночью в фасад здания института Роберта Коха бросали зажигательные устройства", - говорится в пресс-релизе полиции.Сообщается, что сотрудник безопасности примерно в 2.40 по местному времени (4.40 мск) заметил несколько человек, которые бросали в фасад института бутылки. В результате инцидента было разбито оконное стекло, вспыхнувший огонь удалось потушить. Пострадавших нет.Не исключается, что атака была совершена по политическим мотивам. Расследованием занялось управление криминальной полиции Берлина.В субботу канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что пандемия коронавируса в ФРГ сейчас распространяется более быстрыми темпами, чем в начале года, предстоят тяжёлые месяцы. В видеообращении Меркель призвала сограждан отказаться от поездок, встреч вне дома и участия в мероприятиях.
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германия
берлин (город)
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ангела меркель, коронавирус covid-19, германия, берлин (город), в мире

В Германии пытались поджечь институт, ведущий статистику по коронавирусу

16:39 25.10.2020 (обновлено: 16:45 25.10.2020)
 
© REUTERS / Annegret HilseИнститут Роберта Коха, ведущий статистику по коронавирусу в Германии, после попытки поджога
Институт Роберта Коха, ведущий статистику по коронавирусу в Германии, после попытки поджога - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© REUTERS / Annegret Hilse
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Неизвестные в ночь на воскресенье пытались поджечь здание расположенного в Берлине института Роберта Коха, ведущего статистику по коронавирусу в Германии, сообщила берлинская полиция.
"Прошлой ночью в фасад здания института Роберта Коха бросали зажигательные устройства", - говорится в пресс-релизе полиции.
Сообщается, что сотрудник безопасности примерно в 2.40 по местному времени (4.40 мск) заметил несколько человек, которые бросали в фасад института бутылки. В результате инцидента было разбито оконное стекло, вспыхнувший огонь удалось потушить. Пострадавших нет.
Не исключается, что атака была совершена по политическим мотивам. Расследованием занялось управление криминальной полиции Берлина.
В субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса в ФРГ сейчас распространяется более быстрыми темпами, чем в начале года, предстоят тяжёлые месяцы. В видеообращении Меркель призвала сограждан отказаться от поездок, встреч вне дома и участия в мероприятиях.
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Ангела МеркельКоронавирус COVID-19ГерманияБерлин (город)В мире
 
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