https://ria.ru/20201025/germaniya-1581459554.html

В Германии пытались поджечь институт, ведущий статистику по коронавирусу

Неизвестные в ночь на воскресенье пытались поджечь здание расположенного в Берлине института Роберта Коха, ведущего статистику по коронавирусу в Германии,... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T16:39

2020-10-25T16:39

2020-10-25T16:45

ангела меркель

коронавирус covid-19

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Неизвестные в ночь на воскресенье пытались поджечь здание расположенного в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> института Роберта Коха, ведущего статистику по коронавирусу в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, сообщила берлинская полиция."Прошлой ночью в фасад здания института Роберта Коха бросали зажигательные устройства", - говорится в пресс-релизе полиции.Сообщается, что сотрудник безопасности примерно в 2.40 по местному времени (4.40 мск) заметил несколько человек, которые бросали в фасад института бутылки. В результате инцидента было разбито оконное стекло, вспыхнувший огонь удалось потушить. Пострадавших нет.Не исключается, что атака была совершена по политическим мотивам. Расследованием занялось управление криминальной полиции Берлина.В субботу канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что пандемия коронавируса в ФРГ сейчас распространяется более быстрыми темпами, чем в начале года, предстоят тяжёлые месяцы. В видеообращении Меркель призвала сограждан отказаться от поездок, встреч вне дома и участия в мероприятиях.

https://ria.ru/20200804/1575347011.html

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германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангела меркель, коронавирус covid-19, германия, берлин (город), в мире